Pamela Prati zittisce tutti: il matrimonio NON è stato rimandato

Il matrimonio di Pamela Prati è stato rimandato? Ultime news

Continua a tenere banco su giornali, siti e social network il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Nonostante la telefonata dell’imprenditore a Live-Non è la d’Urso i dubbi sulle nozze restano. In molti non vedono l’ora di vedere il costruttore edile che continua a non mostrarsi pubblicamente per una questione di riservatezza e pudore. Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del web: a detta di qualcuno le nozze sarebbero saltate per via dell’eccessiva pressione mediatica. Una news che è stata prontamente bollata come falsa dalla stessa soubrette sarda. In una storia di Instagram l’ex primadonna del Bagaglino ha chiarito che l’evento della prossima settimana è assolutamente confermato.

Le ultime dichiarazioni di Pamela Prati sul matrimonio

“Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dare retta ad ogni notizia che esce sul mio conto… Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv. Buon sabato a tutti”, ha scritto Pamela Prati sulle storie di Instagram. Dunque, matrimonio confermato al prossimo mercoledì 8 maggio. Con la telecamere di Verissimo, che hanno acquistato l’esclusiva dell’evento da tempo. Intanto nei giorni scorsi la Prati ha deciso di rendere privato il suo account social, proprio come quello del futuro marito Marco Caltagirone, che al momento non conta più di 4 mila follower.

La location del matrimonio di Pamela Prati

Ad oggi non è ancora chiaro dove verrà celebrato il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Gli sposi avevano inizialmente scelto una location in Toscana, in provincia di Prato, ma pare che alla fine sia saltato l’accordo. Non resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più…