Stefano De Martino: “Jeremias persona vera”, poi parla di nuovo di Belen

Stefano De Martino intervista Chi: le parole su Jeremias e Belen Rodriguez

Ormai non è più una novità: da tempo Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez hanno fatto pace. I due ex cognati hanno avuto più di qualche problema dopo il divorzio tra Stefano e Belen ma oggi i rapporti sono più che mai distesi. E De Martino lo ha ribadito nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, nella quale ha definito l’argentino una persona vera. “Come ho visto Jeremias all’Isola? L’ho visto molto bene, secondo me è una persona vera e mi piace questo di lui. Abbiamo avuto un rapporto sempre onesto, nel bene e nel male”, ha detto il nuovo conduttore di Made in Sud.

Stefano continua a smentire il ritorno di fiamma con Belen

Oltre ad elogiare Jeremias Rodriguez, Stefano De Martino ci ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso con l’ex moglie Belen Rodriguez. Certo, i due sono di nuovo molto uniti e complici ma per il momento non sono una coppia. “Se fosse così non avremmo motivo di nasconderlo”, ha chiarito il 29enne. Che ha poi aggiunto: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere per sé, è più bello così”.

Made in Sud: ottimo esordio per Stefano De Martino

Al di là del gossip, Stefano De Martino si sta godendo il successo di Made in Sud. La prima puntata – nonostante la concorrenza spietata de Il nome della rosa e Isola dei Famosi – è stata seguita da quasi 2 milioni di telespettatori. “Vorrei ringraziarvi ad uno ad uno”, ha scritto Stefano su Instagram. In molti hanno apprezzato la verve comica del ballerino, che è subito entrato in sintonia con l’altra conduttrice Fatima Trotta e tutto il resto del cast.