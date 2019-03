Ascolti TV 5 marzo 2019, l’Isola dei famosi affonda: trionfa la fiction Rai

Ascolti TV lunedì 5 marzo 2019, Il Nome della Rosa batte l’Isola dei famosi: grande successo per il debutto della fiction Rai

Non è stata una serata particolarmente fortunata, in termini di ascolti TV, quella di ieri sera per l’Isola dei famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, nell’eterna lotta allo share più alto, ha decisamente perso contro la fiction Rai durante la prima serata. Il Nome della Rosa, su Rai 1, ha dominato indiscusso su tutti, raggiungendo picchi di share pari al 27,4%. La prima puntata della serie ispirata al libro di Umberto Eco è stata vista da circa 6 milioni e 500 mila persone. Sintonizzati su Canale 5 a vedere l’Isola dei famosi, invece, meno di 3 milioni di persone. Il programma, difatti, non è riuscito a superare il 17% di share (ma si è mantenuto intorno al 16,9%).

Ascolti TV 4 marzo 2019: buon risultato per Made in Sud

Discreto, ma non eccellente, il risultato portato a casa da Made in Sud ieri sera. Il programma, che quest’anno vede alla conduzione Stefano De Martino, ha raggiunto uno share pari al 9,3%. Meno di 2 milioni di telespettatori hanno seguito la trasmissione Rai. Lo show, comunque, considerando i colossi contro cui si è scontrato, è riuscito a tenere testa alle reti rivali. La rete ammiraglia, come accennato sopra, è riuscita però a trionfare su tutti,con la fiction Il Nome della Rosa, raccogliendo davanti al piccolo schermo un numero incredibile di pubblico.

Ascolti TV lunedì 4 marzo 2019: l’intervento di Fabrizio Corona non fa sollevare l’Isola dei famosi

Chi a l’Isola dei famosi sperava di fare il record di ascolti con l’intervento di Fabrizio Corona durante la diretta, stamattina rimarrà deluso nel leggere i risultati riportati dai dati Auditel. La produzione, inoltre, dovrà fare i conti adesso con il malcontento del pubblico da casa che, degli attacchi a Riccardo Fogli, si è detto indignato e deluso. Sui social stanno continuando ad aumentare i commenti critici nei confronti del reality. Questo influirà, in futuro, anche sullo share? Staremo a vedere.