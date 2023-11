Stefano De Martino inarrestabile: nuovo programma Rai, i dettagli

La sua vita privata sta attraversando una burrasca, ma la carriera non è mai stata così fulgida. Per Stefano De Martino è cominciata una stagione d’oro, televisivamente parlando. È sempre più vicino a diventare un volto di punta in casa Rai e il meglio deve ancora venire. Il Natale è alle porte ma il 34enne ha scartato in anticipo il suo dono sotto l’albero: sarà al timone di un one man show che andrà in onda durante le festività. Il titolo è tutto un programma: Da Natale a Santo Stefano.

Si rumoreggiava da tempo che i vertici di viale Mazzini avessero in serbo per l’ex ballerino di Amici qualcosa di molto speciale. Non che sino ad ora il conduttore sia rimasto con le mani in mano. Negli ultimi mesi, De Martino è stato il primo ospite di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve. È la voce narrante de Il Collegio 8 e continua con successo a condurre Bar Stella, gioiellino della seconda serata di Rai2. L’account Cinguetti Rai ha annunciato via X che, il 26 dicembre, l’ex marito di Belen Rodriguez presenterà in prima serata il suo show natalizio: una sorta di one man show con ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale, si balla e si ride.

????De Martino sotto l’albero. Si intitolerà #DaNataleASantoStefano lo show natalizio di Stefano De Martino che andrà su Rai 2 il 26 dicembre in prima serata. «Una sorta di one man show con ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale. Si canta, si balla e si ride» pic.twitter.com/HvEZPGAcEf — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 17, 2023

Il diretto interessato, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha aggiunto: “Si intitolerà, giocando sul mio nome, “Da Natale a Santo Stefano”, come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”.

E pensare che, in estate, Dagospia spifferò che la Rai non fosse affatto contenta del suo pupillo, travolto da un’accanitissima ondata di gossip. Com’è noto, a giugno, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati di nuovo e la notizia è esplosa come una bomba ad orologeria. Il portale curato da Roberto D’Agostino, in agosto, scrisse che le voci sui presunti tradimenti ai danni della soubrette avrebbero potuto nuocere all’ascesa dello showman campano.

In altre parole, la tv di stato tiene moltissimo che i suoi dipendenti abbiano una condotta morale ineccepibile. E questo mal si concilierebbe con un profilo come quello di De Martino, esposto alle grossolane dicerie della cronaca rosa. Ad ogni modo il pericolo sembra più che scongiurato. La rete lo ha scelto per intrattenere i telespettatori in un momento cruciale come il periodo natalizio.

Chissà che, in futuro, la Rai non abbia per lui disegni ancora più ambiziosi. Ospite del programma di Rai Radio 1 Un Giorno da Pecora, Stefano De Martino, oltre a lanciare una pungente frecciatina alla Rodriguez, ha commentato anche questa possibilità. Sarebbe pronto ad impugnare le redini de L’Eredità? Sul fortunato game show del preserale di Rai1, mai così conteso, ha replicato: “Spero che continui a farlo chi lo faceva. Ho altre cose a cui pensare“. Per la serie, ‘come se avessi accettato’. E se l’offerta fosse più ghiotta, anzi, da jackpot? De Martino accetterebbe le chiavi di casa del Festival di Sanremo? Quello sì che sarebbe un sogno. Finora, a quanto pare, nessuno glielo ha mai proposto: “Spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival”.