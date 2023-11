Pino Insegno via da L’Eredità: l’ira del manager sulla Rai

L’indiscrezione su un possibile defenestramento di Pino Insegno da L’Eredità era arrivata solo un paio di giorni fa. Il conduttore de Il Mercante in Fiera potrebbe vedere la sua avventura nel programma preserale Rai interrompersi prima ancora di iniziare. A commentare quanto circolato di recente è stato Dario Righini, nonché manager di Insegno.

Insegno fuori da L’Eredità: parla l’agente

Righini, attraverso una nota alla stampa, ha commentato lo scenario che vedrebbe il suo assistito fuori da L’Eredità. L’agente ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione né dalla Rai né da Banijay, nonché la casa di produzione che realizza lo show: “Lo abbiamo appreso dagli organi di stampa, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso né da Rai né da Banijay“.

Righini aveva già commentato l’ipotesi di una clamorosa estromissione di Pino Insegno da L’Eredità, smentendola e spiegando come i contratti fossero blindati. Quanto circolato recentemente attraverso i vari organi di stampa, tuttavia, ha scatenato la dura reazione di Righini: “Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma. Al momento possiamo solo rilevare l’ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima“.

L’Eredità: chi dopo Pino Insegno?

Anche Pino Insegno aveva commentato, di recente, l’ipotesi di un’uscita di scena dal programma preserale programmato per gennaio. Il conduttore era intervenuto ad Adnkronos: “Parole in libertà di qualcuno, ma io non ce la faccio più a sentirvi“. Al momento non c’è l’ufficialità sul possibile defenestramento di Pino Insegno, ma stanno già circolando alcuni nomi relativi a sostituti. Non sarebbe da escludere un clamoroso ritorno di Flavio Insinna, che aveva salutato pubblico e programma lo scorso giugno. Altri nomi sono quelli di Marco Liorni, attuale conduttore di Reazione a Catena, e di Gabriele Corsi, attualmente sotto contratto con Discovery.

Rimane da capire, quindi, se Pino Insegno dovrà salutare L’Eredità ancor prima di prendere il timone. Il conduttore è attualmente alla guida de Il Mercante in Fiera su Rai 2, che però sta raccogliendo ascolti al di sotto delle aspettative. Il Corriere aveva spiegato che, proprio alla luce di questo flop, Rai e Banijay avrebbero deciso di non rischiare, restituendo il timone a Flavio Insinna. Si era parlato di decisione già presa, ma la conferma deve ancora arrivare.

In Rai, nei prossimi mesi, dovrebbero concretizzarsi anche alcuni ritorni, come quelli di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli. Il primo dovrebbe avere uno spazio per delle inchieste giornalistiche, il secondo dovrebbe timonare un format su Rai 2 sui ricordi dei suoi successi, il terzo sbarcherebbe invece su Rai 3 con La storia siamo noi.