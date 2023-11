L’Eredità, colpo di scena: torna Insinna, Pino Insegno defenestrato

Clamoroso: Flavio Insinna sarà di nuovo alla guida de L’Eredità, Pino Insegno resta a bocca asciutta. Lo riferisce Il Corriere della Sera nell’anticipare le mosse Rai dei prossimi mesi. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno. Insinna, nel salutare il suo pubblico nell’ultima puntata del quiz show della scorsa stagione, si è commosso. In estate i vertici di Viale Mazzini a trazione “meloniana” avevano individuato in Insegno colui a cui affidare il popolare programma del preserale di Rai Uno. Tutto fatto. Non era però stata calcolata l’incognita Mercante in fiera, che sta raccogliendo ascolti disastrosi su Rai Due.

Sempre come rende noto Il Corriere, proprio alla luce del flop del Mercante in fiera, la Rai, assieme a Banijay (la casa di produzione che confeziona lo show), ha deciso di non rischiare e di ri-piazzare Insinna al timone de L’Eredità. La decisione sarebbe ormai stata presa al settimo piano di viale Mazzini. Se arriverà la conferma ufficiale di tale scelta, per Insegno sarebbe uno smacco non da poco: doveva essere l’anno del suo grande ritorno nella Tv di Stato, si sta trasformando in una caporetto, professionalmente parlando.

Le altre novità Rai

I piani alti della Rai stanno preparando altre novità, con nomi di peso. Previsti i ritorni di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli.

Giletti sbarcherà su Rai Uno per le celebrazioni della Radio e della Tv in programma e poi, da aprile, avrà uno spazio per delle inchieste giornalistiche. Renzo Arbore andrà a collocarsi su Rai Due dove metterà a punto un nuovo format sui ricordi dei suoi successi.

Minoli tornerà in onda su Rai Tre con uno dei suoi cavalli di battaglia, La storia siamo noi, che sarà una specie di filo rosso tra le celebrazioni di radio e tv. Infine “Mamma Rai” deve sostituire Corrado Augias, che ha deciso di levare le tende per migrare a La7. In questo caso la suggestione si chiama Alessandro Baricco. i vertici di Viale Mazzini starebbero infatti pensando di affidargli una trasmissione culturale su Rai Tre.