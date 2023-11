“Belen, ci vado d’accordo?”. Epica risposta di Stefano De Martino

By

Intervistato a rai Radio 1, Stefano De Martino ha lasciato intendere in che rapporti sia con Belen attraverso una battuta.

Stefano De Martino è stato recentemente ospite ad Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio 1. Il conduttore televisivo ha risposto alle varie domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e all’interno dell’intervista sono stati affrontati svariati argomenti, come gli impegni professionali (tra tv e teatro) e la sua grande passione per la squadra di calcio del Napoli. Non è mancato, tuttavia, un accenno alla vita privata, caratterizzata dalla recente separazione da Belen Rodriguez.

Stefano De Martino-Belen Rodriguez: la battuta del conduttore

Non è passata inosservata, infatti, la risposta di Stefano De Martino ad una domanda riferita proprio alla showgirl argentina: “Chi va più d’accordo: lei con Belen oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?” è stata la domanda rivolta al conduttore televisivo. “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me“. Una risposta ironica, ma pungente, quella data da Stefano De Martino che aggiunge un tassello ulteriore all’ipotesi che i rapporti tra lui e la showgirl potrebbero non essere proprio idilliaci.

Belen e Stefano, com’è ormai noto, si sono separati mesi fa, nonostante una comunicazione ufficiale a riguardo non sia mai arrivata. A parlare sono stati i fatti, attraverso una distanza progressivamente meno nascosta sui social. Oggi Belen è legata all’imprenditore Elio Lorenzoni. Relazione, questa, che continua ad essere molto chiacchierata. Poco tempo fa, la showgirl argentina aveva lasciato intendere di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal nuovo compagno. Una recente indiscrezione, inoltre, aveva visto Belen intenzionata, pare, ad avere un figlio proprio da Elio, diventando madre per la terza volta. La questione era stata anche discussa sui social, con la showgirl che era stata criticata da numerose persone.

Nelle scorse settimane era anche trapelata un’indiscrezione (poi smentita) su una presunta gravidanza in corso di Belen. Ad intervenire, prima ancora della diretta interessata, per smentire la voce era stato Fabrizio Corona, il quale aveva anche sostenuto che Belen non si sposerà.

Conduzione de L’Eredità e Sanremo: parla De Martino

Tornando all’intervista a Rai Radio 1, al di là della battuta di Stefano De Martino riferita al rapporto con Belen, il conduttore televisivo ha affrontato anche altri argomenti. Parlando di una possibile conduzione de L’Eredità, De Martino ha sorvolato sulla questione: “Spero che continui a farlo chi lo faceva. Ho altre cose a cui pensare“. Spazio anche alla possibilità di presentare un’edizione del Festival di Sanremo. A questo proposito, De Martino ha spiegato che nessuno glielo ha mai proposto: “Spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival” sono state le sue parole.