Belen Rodriguez: “Voglio un figlio da Elio”. Raffica di critiche

Continua ad essere chiacchieratissima la relazione sentimentale di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Anche perché, a onor del vero, la showgirl argentina ci mette parecchio del suo per alimentare il gossip del Bel Paese. Nelle scorse ore ha lasciato intendere di aver ricevuto la proposta di nozze dal compagno, con il quale sta trascorrendo dei giorni spensierati alle Maldive (già si era rifugiata nel fantastico arcipelago nell’oceano Indiano con gli ex Antonino Spinalbese e Stefano De Martino). Ebbene, oltre al can can relativo alle presunte nozze, Novella2000 scodella un altro scoop riguardante la Rodriguez.

Secondo il magazine diretto da Roberto Alessi, Belen desidererebbe diventare madre per la terza volta e vorrebbe mettere su famiglia proprio con Lorenzoni. “Voglio un figlio da lui”; sarebbe questa la frase riportata dal settimanale che sarebbe stata pronunciata direttamente dalla showgirl sudamericana, già madre di Santiago (10 anni, avuto con De Martino) e Luna Marì (2 anni, avuta con Spinalbese). La questione sta facendo molto discutere sui social, dove l’argentina è seguita da milioni di persone. Tantissimi coloro che la stanno criticando aspramente in quanto sostengono che si stia facendo del male da sola esponendosi così tanto dopo un matrimonio concluso di recente.

Tra l’altro, nelle scorse settimane, era pure trapelata un’indiscrezione inerente a una presunta gravidanza in corso per Belen. Si mormorò che stesse aspettando un frutto d’amore dall’imprenditore bresciano. La voce era poi stata smentita in un secondo momento dalla diretta interessata. Prima di lei era intervenuto un suo caro amico sull’argomento, Fabrizio Corona. Pure lui aveva reso noto che la modella non era incinta e che la voce altro non era che una fake news. L’ex re dei paparazzi ha detto la sua pure sulla presunta proposta di matrimonio di Lorenzoni.

Corona ha sostenuto che Belen non si sposerà e che sta semplicemente “tirando per il c*lo” chi segue le sue vicende. Se così fosse, viene da domandarsi dove stia il divertimento. Anche perché, chi conosce il mondo della cronaca rosa sa bene che i personaggi che ci finiscono dentro sempre è perché appunto ci vogliono finire. Per farla breve, se la Rodriguez non volesse più essere tanto chiacchierata, basterebbe che assumesse un profilo più basso. E invece no, lei stessa alimenta il chiacchiericcio. E se si diverte lei, ci divertiamo pure noi a questo punto.