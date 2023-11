Belen ed Elio sposi, Corona smonta l’annuncio: “Prende per il c**o”

Altro che nozze con Elio Lorenzoni: Belen Rodriguez sta prendendo in giro tutti. Corona ne è sicuro e smaschera la sua ex.

Belen Rodriguez si sposa? Da quando l’argentina ha postato su Instagram la foto del prezioso anello al dito con tanto di: “SI“, sui social non si parla d’altro. Elio Lorenzoni ha approfittato della cornice mozzafiato delle Maldive per fare alla sua compagna la proposta di matrimonio? Di certo, è quello che la 39enne vuol farci credere. Fabrizio Corona, tuttavia, non si lascia trarre in inganno. Conosce troppo bene Belen, sa cosa sta tramando e ha deciso di sbugiardarla.

L’ex re dei paparazzi ha tuonato da Dillinger News, il portale che gestisce. A dire il vero, il post in questione non è firmato da Corona, ma c’è da scommettere che, dietro quell’invettiva, ci sia proprio lo storico ex della Rodriguez. Il titolo, di per sé, è molto eloquente: Come Belen vi prende per il c**o e voi ovviamente ci cascate.

Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto. Tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese [Antonino Spinalbese, ndr], poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?

Un punto di vista non dissimile da quello che tanti utenti hanno espresso nei commenti agli ultimi post Instagram di Belen Rodriguez. Non si può negare che la soubrette tenda a romanticizzare oltremodo ogni sua relazione, mostrandosi al settimo cielo al fianco dell’innamorato di turno. Le Maldive, poi, sono emblematiche di questo modus operandi. Tra gli atolli dell’Oceano Indiano, infatti, Belen ha festeggiato il trentesimo compleanno di De Martino e, anni prima, è stata paparazzata proprio con Fabrizio Corona. Sulle stesse spiagge, infine, si è rilassata prima con Andrea Iannone e, poi, con Antonino Spinalbese (quando era incinta di Luna Marì).

Li porta tutti nello stesso posto. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì.

Corona, o chi per lui, pone poi l’accento su un altro aspetto oltre al cosiddetto ‘copia e incolla‘. Il primo sasso che lancia allude ad uno schema ben preciso: la Rodriguez prende in giro i suoi followers. O meglio, i suoi detrattori. L’argentina è molto generosa nel raccontarsi sui social e, non di rado, risponde anche ai commenti (positivi o negativi). Allo stesso tempo, per sua stessa ammissione, inoltre, l’ex volto de Le Iene è una provocatrice per natura.

La foto del diamante bene in vista all’anulare e quel SI gridato nella descrizione potrebbero non essere altro che una stoccata a chi, da mesi, non le perdona di aver voltato rapidamente pagina dopo la rottura con Stefano De Martino. A chi condanna le sue scelte senza averne il diritto, la Rodriguez risponde esagerando: non vi sta bene la mia relazione? E io me lo sposo.

Per il momento, è bene sottolinearlo, è la parola di Corona contro l’affondo di Belen. È vero che il siciliano si confronta spesso con la sua ex amante e che i due sono in ottimi rapporti, ma questo non fa di lui una fonte infallibile. Solo il tempo svelerà se davvero Lorenzoni intende portare la 39enne all’altare o se, anche stavolta, l’argentina ha bluffato.