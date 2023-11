Belen presto sposa? Spunta il diamante al dito: “Ho detto sì”

Belen ed Elio pronti per il sì? L’ultimo post su Instagram dell’argentina ha mandato i social in tilt: la Rodriguez sta per risposarsi?

Le Maldive potrebbero esser diventate la cornice mozzafiato per la promessa di un ‘per sempre’. Almeno, è ciò che vuol farci credere Belen Rodriguez. La chiacchieratissima soubrette argentina è volata nel paradiso tropicale col suo Elio Lorenzoni e, generosamente, condivide quotidianamente con i followers i momenti salienti della vacanza extralusso. L’ultimo post pubblicato su Instagram ha fatto sobbalzare i fans: si tratta di un dettaglio della mano della showgirl con un anello da capogiro all’anulare. Ciliegina sulla torta? La caption, concisa e dritta al punto: SI.

Belen è una provocatrice per natura e, prima di cedere a facili entusiasmi (o ad ancor più facili invettive), è bene fare un passo indietro. La nuova relazione della Rodriguez, diventata di dominio pubblico a ridosso dell’ennesima rottura con Stefano De Martino, le è costata aspre critiche da parte del popolo dei social. In particolare, i detrattori l’accusano di recitare costantemente lo stesso copione, ogni volta che inizia una nuova storia d’amore.

Uno schema fatto di valanghe di post, dichiarazioni zuccherose e, appunto, fughe romantiche alle Maldive. Tra gli atolli dell’Oceano Indiano, infatti, la showgirl ha festeggiato il trentesimo compleanno di De Martino e, anni prima, è stata paparazzata con Fabrizio Corona. Sulle stesse spiagge, infine, si è rilassata prima con Andrea Iannone e, poi, con Antonino Spinalbese (quando era incinta di Luna Marì).

Tuttavia, la modella non si è mai curata troppo dei giudizi altrui. Al contrario, ama punzecchiare. Un paio di settimane fa, in risposta a chi insinuava che la relazione con l’imprenditore bresciano non fosse altro che una ripicca contro l’ex marito, la 39enne ha condiviso un post non dissimile. In coda ad un carosello di quattro scatti, Belen ha inserito un dettaglio in bianco e nero della mano di Elio, con anello all’anulare bene in vista. Lo stesso anello che porta anche lei. Certo, un innocente pegno d’amore innocente è una cosa. Una pietra preziosa grande quanto una ciliegia è un regalo che, di norma, lascia intendere ben altro.

In un paio d’ore, il post ha raccolto migliaia di commenti e reaction, per lo più di sdegno. C’è chi ricorda alla Rodriguez che non ha ancora divorziato ufficialmente e, dunque, non può risposarsi (fortuna che ci sono loro a farglielo notare). Non manca chi sottolinea che un amore così esibito non può essere autentico e chi sospetta che sia tutta una messa in scena per far parlare di sé. Su quest’ultimo punto, non si può dissentire: qualsiasi cosa faccia, Belen Rodriguez riesce sempre e comunque a monopolizzare l’attenzione del gossip.

Non resta che attendere la sua prossima mossa e scoprire se davvero ci sono fiori d’arancio, nel futuro della bella e irrequieta argentina.