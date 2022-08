Niente dj set al Twiga per Stefano De Martino. Il conduttore televisivo, lungo la serata di domenica 7 agosto, avrebbe dovuto animare il premio The Alessandro Nomellini awards 2022, evento organizzato nella nota discoteca di Forte dei Marmi. Non sarà così visto che è risultato positivo al Covid. A renderlo noto sono stati gli organizzatori della manifestazione che hanno fatto sapere che il compagno di Belen Rodriguez, previsto in scaletta alla consolle dopo la premiazione vera e propria (condotta da Simona Izzo), non potrà rispettare l’impegno preso a causa della positività.

La notizia relativa al contagio spiega anche perché, di recente, Stefano è apparso meno sui social. Rovinato quindi uno scampolo di vacanze al conduttore che ha da poco concluso l’impegno professionale con il Tim Summer Hits 2022, rassegna musicale in onda su Rai Due (il programma ha avuto ottimi ascolti e il tandem formato da De Martino e Andrea Delogu ha raccolto parecchi pareri positivi da parte della critica televisiva).

Non sono state aggiunte altre notizie in merito alla salute dell’ex allievo di Amici. Si teme che possa vivere l’incubo vissuto da Belen, la quale ha affrontato il Covid soltanto un mese fa. La sudamericana ha tenuto riserbo sulla questione, spiegando soltanto in un secondo momento di aver contratto il virus e di aver accusato sintomi pesanti: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”.

Per la showgirl argentina sono già iniziati i primi appuntamenti lavorativi in vista della stagione tv 2022/2023. Infatti, di recente, ha cominciato le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, le cui puntate saranno trasmesse su Canale Cinque a partire dal prossimo autunno.

Belen e Stefano De Martino: la favola d’amore continua

Per quel che riguarda la vita privata di Belen, come è noto, è tornata a fare coppia con De Martino, dopo la parentesi sentimentale vissuta con Antonino Spinalbese, il giovane spezzino con il quale ha avuto la piccola Luna Marì. La bimba è venuta alla luce nel luglio 2021.

Poco dopo la sua nascita, Belen e Antonino hanno cominciato ad avere i primi problemi relazionali. La frattura non si è sanata, anzi è andata via via ad allargarsi fino alla rottura, comunicata a fine anno. Il resto è storia risaputa: le prime paparazzate con Stefano, le prime smentite e poi l’ammissione da parte di entrambi: “Si, stiamo insieme”. La favola d’amore può continuare.