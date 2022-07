Belen ha avuto il Covid: “Sparita perché è stato pesante, scritte cavolate”

In questi giorni Belen Rodriguez è stata assente dai social e a tal proposito sono saltate fuori diverse versioni della storia. Quella più gettonata la voleva in pausa da Instagram per delle incomprensioni con i papà dei suoi due figli: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. In particolare si è vociferato di una crisi con De Martino, che però è stata prontamente smentita dal conduttore Rai tramite i social. Per quanto riguarda Antonino, invece, si è parlato di possibili malumori e battibecchi per via della possibilità che lui entri come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip.

A distanza di qualche giorno Belen ha smentito tutti questi gossip sulla sua vita privata. Se è stata assente per qualche giorno da Instagram è per ben altri motivi. Belen ha avuto il Covid e pare non sia stata affatto una passeggiata. Lo ha raccontato poco fa tra le sue stories di Instagram, direttamente dal camerino di Tu sì que vales. Oggi ci sarà infatti la prima registrazione del programma del sabato sera di Maria De Filippi e prima di raggiungere gli studi Belen si è sfogata sui social: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”.

Con queste parole, e aggiungendone altre, Belen Rodriguez ha smentito crisi con De Martino e battibecchi con Spinalbese. Non ha fatto i loro nomi, ma si riferiva palesemente a loro. Ha specificato infatti che ciò che è stato detto e scritto su di lei nei giorni scorsi non era affatto vero. Queste le sue parole: “Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito”. E con cavolate scritte si è riferita proprio ai gossip sul suo conto dei giorni scorsi.

Mistero risolto, dunque: Belen è sparita da Instagram a causa del Covid. Non è stata benissimo, evidentemente ha avuto dei sintomi abbastanza pesanti che l’hanno spinta a prendersi una pausa dai social. Adesso si è ripresa, è negativa al tampone – per ovvi motivi, visto che sta registrando Tu sì que vales – e ha raccontato la sua verità. Magari nelle prossime ore o nei prossimi giorni approfondirà la sua esperienza col Covid, raccontando i sintomi che ha avuto visto che lo ha definito “pesante e brutto”.