Stefano De Martino, Guaccero spazientita: “Sono cose non vere!”

Su Stefano De Martino? Bianca Guaccero non ci sta! Lo sfogo a Detto Fatto

Chi conosce Bianca Guaccero sa bene che la sincerità è una delle caratteristiche che più la contraddistinguono e, quando qualcosa la infastidisce, lo dice senza problemi. Come le ultime notizie che sono circolate su di lei e Stefano De Martino. Qualche giorno fa, la conduttrice di Detto Fatto aveva ammesso che il ballerino è un bel ragazzo (così come lo ammetterebbe chiunque), ma questa sua innocente confessione sarebbe stata strumentalizzata da siti che hanno lanciato gossip sensazionalistici. Guaccero non vuol far parte di questo giochetto e, in diretta, ha detto tutto quello che aveva da dire!

Bianca Guaccero fraintesa: la conduttrice vuole fare delle precisazioni dopo le ultime notizie su Stefano De Martino

Recentemente Bianca aveva parlato degli ex di Belen e dei ritocchini di De Martino, trattando tutto con grande rispetto; qualcuno, però, ha pensato bene di stravolgere le sue parole, facendola passare per quella che non è. Per questa ragione oggi, a Detto Fatto, ha precisato: “Sono davvero contraria a questa strumentalizzazione sulle parole usate su Stefano De Martino la volta scorsa. Io qualche giorno fa avevo fatto un complimento dicendogli che è un bellissimo ragazzo. Ho letto cose non vere che non appartengono al mio spirito”.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro, retroscena Una vita da cantare

Una puntata ricca di sorprese, momenti emozionanti (la Guaccero ha letto un discorso toccante contro la violenza sulle donne) e di gossip… qualcuno che ha riguardato anche la conduttrice! Jonathan Kashanian le ha chiesto cosa è successo dietro le quinte di Una vita da cantare con Fabrizio Moro: “Noi ci siamo detti quello che ci siamo detti sul palcoscenico”, e ha poi immediatamente cambiato discorso: “Volevo fare complimenti davvero molto sentiti a tutti gli artisti che hanno preso parte all’evento”. Bianca e Fabrizio sono in ottimi rapporti, ma non c’è stata alcuna intenzione di approfondire la conoscenza nell’ultimo periodo, visto che la conduttrice ha ribadito che non frequenta un uomo da tempo immemore!