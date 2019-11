Bianca Guaccero, osservazione inaspettata su ex di Belen e ritocchini De Martino

Detto Fatto puntata, Bianca Guaccero sorprende tutti parlando degli ex fidanzati di Belen Rodriguez: il dettaglio che non le è sfuggito

Bianca Guaccero ha sorpreso tutti durante il suo programma Detto Fatto. Ha parlato degli ex fidanzati di Belen Rodriguez e ha tenuto a sottolineare cosa li accomuna di più; non solo: ha fatto un’osservazione sulla scelta di Stefano De Martino di ricorrere alla chirurgia estetica. Il ballerino si sarebbe sottoposto, a detta di Jonathan Kashanian, a diversi trattamenti per migliorare il viso: si sarebbe rifatto le labbra, il naso, le orecchie, i denti e gli zigomi.

Bianca Guaccero commenta gli ex di Belen e fa un appello a Stefano De Martino: le sue parole sui ritocchini estetici

A sorprendere tutti, le parole di Bianca Guaccero sugli ex di Belen Rodriguez: “Secondo me, col passare del tempo, tendono ad assomigliarsi”. Ha detto questo commentando la foto di Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino; su quest’ultimo – che ha salutato in maniera speciale Stasera Tutto è possibile – ha poi aggiunto: “Faccio un appello così: Stefano, non avevi assolutamente bisogno dei ritocchini!”.

La vita privata di Bianca Guaccero: è fidanzata o è ancora single? L’identikit dell’uomo della sua vita

Bianca Guaccero, che ha precisato più di una volta durante Detto Fatto di essere single, ha spiegato come deve essere il suo futuro fidanzato: “Anche l’occhio vuole la sua parte, comunque. Io amo i mori, quelli scuri come me”. Jonathan le ha chiesto se potrebbe piacerle Stefano De Martino e la conduttrice non ha saputo dargli una risposta precisa… lo stilista è dovuto allora intervenire: “Dai, ti tolgo dall’imbarazzo!”.