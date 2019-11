Stefano De Martino saluta Stasera tutto è possibile: il conduttore parla così

Stefano De Martino saluta Stasera tutto è possibile. L’ultima puntata è scoppiettante

Ed eccoci qui con l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il divertente varietà del lunedì sera di Rai 2. Il comedy show, quest’anno, ha avuto al suo timone Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus, portando a casa grandissimi risultati. L’ex ballerino di Amici è stata una vera e propria rivelazione. È pur vero che lo abbiamo visto condurre anche altri programmi, come ad esempio Made in Sud, ma a Stasera tutto è possibile il suo gran talento è spiccato ancor di più. Stefano è diventato uno dei conduttori Rai sicuramente più amati dagli italiani. Questo ultimo appuntamento, poi, ha ricevuto un riscontro sicuramente positivo! Il tema della puntata andata in onda questa sera era la musica mentre seduti sul divanetto degli ospiti c’erano: Biagio Izzo, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Benedetta Valanzano, Fatima Trotta, Max Giusti, Le Donatella e Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci. Francesco Paolantoni era invece l’ospite ‘bonus’ (in più) e a lui è stato assegnato un simpatico sgabello.

“Bravo Stefano”, piovono applausi e complimenti per De Martino

Secondo i telespettatori, che si sono divertiti a commentare il varietà su Twitter (pensate che l’hastag #staseratuttoepossibile era tra i primi tra le tendenze), questa è stata sicuramente la puntata più bella e divertente. Non che le altre siano state da meno ma questa, forse anche grazie al cast, è stata molto più esplosiva. Nel corso della serata Stefano De Martino ha svelato che sentirà la mancanza dell’Auditorium Rai di Napoli: “Devo dire personalmente che le vibrazioni di questo auditorium mi mancheranno. Mi mancheranno le bellissime vibrazioni che ci hanno accompagnato per tante puntate”. A quel punto, però, ha preso la parola Biagio Izzo che si è complimentato con il giovane conduttore: “Sei tu che le hai date a noi le vibrazioni, bravo Stefano!”. Le parole del comico napoletano sono state accompagnate dagli applausi del divanetto e del pubblico in studio. Infine, il conduttore ha ringraziato tutti: gli ospiti, il pubblico che lo ha accompagnato per le 9 puntate, e la Endemol.

Stefano De Martino tornerà con Stasera tutto è possibile?

Dunque, questa quinta edizione di Step è bella che conclusa. Il che ha causato un gran dispiacere nei fan del programma. Tornerà per la prossima stagione televisiva questo bel varietà? Ma sopratutto, ci sarà nuovamente Stefano De Martino al suo timone? Per ora le certezze sono poche. Ma il fatto che la trasmissione, insieme al suo conduttore, sia stata molto apprezzata ci fa ben sperare.

Lunedì prossimo un appuntamento speciale su Rai 2

Per gli amanti di Stasera tutto è possibile c’è una bella notizia! Lunedì prossimo, 18 Novembre, sempre su Rai 2 andrà in onda uno speciale ‘Anche stasera tutto è possibile’ durante il quale verranno ripercorsi i momenti salienti dell’edizione appena terminata.