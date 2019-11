Bianca Guaccero contro la violenza sulle donne: discorso, emozione incontenibile e abbraccio speciale

By

Detto Fatto oggi, Bianca Guaccero parla della violenza sulle donne e non riesce a contenere l’emozione: le parole che fanno riflettere

Oggi 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Anche la Rai ha voluto dedicare degli spazi a questa tematica così drammatica, di cui purtroppo si parla ancora: i maltrattamenti delle donne non si spengono mai e Bianca Guaccero, a Detto Fatto, ha letto un emozionante discorso su una donna vittima di femmincidio. Ha letto questo discorso assieme all’asperta di moda Carla Gozzi: entrambe non sono riuscite a trattenere l’emozione, si sono commosse ricevendo un applauso interminabile da parte del pubblico e si sono lasciate andare a un abbraccio che dimostra non solo la loro grande amicizia ma anche quanto sentano profondamente la battaglia contro la violenza sulla donna.

Il discorso sulla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne letto a Detto Fatto: il gesto di Guaccero e Gozzi

Bianca Guaccero e Carla Gozzi hanno letto un discorso sulla violenza contro le donne scritto da un autore di Detto Fatto, dove è stato posto l’accento sulla possibilità di salvare chi subisce soprusi dal proprio marito, dal proprio fidanzato o da uomini violenti: “Voi avete aspettato, non mi avete aiutato, siete stati suoi complici. Avete visto come mi ha ridotto, ma non avete fatto niente. Il silenzio uccide. Siamo donne e meritiamo rispetto”.

Bianca Guaccero parla di violenza contro le donne: ecco cos’altro ha detto

Bianca Guaccero di Detto Fatto ha poi aggiunto: “Lo scorso anno sono stati registrati 142 casi di femminicidio: ogni giorno una donna è vittima di femminicidio. Una percentuale terrificante! Questa è una terribile realtà che va combattuta. Non esiste un amore sbagliato: quando ci sono violenza, botte e rabbia bisogna denunciare!”.