Stefano De Martino presto attore al cinema: il gossip

Stefano De Martino ultimi gossip: l’ex ballerino diventa attore?

Momento magico per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici è tornato tra le braccia dell’ex moglie Belen Rodriguez e sta conducendo con successo la nuova edizione di Made in Sud su Rai 2. Secondo quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Oggi, dopo i traguardi raggiunti in televisione il cinema avrebbe cominciato a guardare con occhi diversi De Martino. In particolare un regista straniero avrebbe puntato il 29enne di Torre Annunziata per il suo prossimo film. Stefano è dunque pronto a sbarcare sul grande schermo? Non solo: da settimane il giovane è in trattative per girare un episodio della nuova stagione di Don Matteo, popolare fiction nella quale ha lavorato anche Belen qualche anno fa.

Un regista straniero interessato a Stefano De Martino

“Stefano De Martino sta vivendo un momento d’oro: il suo Made in Sud va a gonfie vele e la sua vita privata sembra regalargli inaspettate gioie. Gira anche voce che un notissimo e autorevole regista di origini straniere abbia in mente di scritturarlo per il suo prossimo film“, si legge sull’ultimo numero della rivista Oggi.

Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme

Intanto nelle ultime settimane Stefano De Martino è tornato ad indossare la fede nuziale: prova lampante che con l’ex moglie Belen Rodriguez è tornato il sereno dopo l’addio del 2015.