Stefano De Martino e Rocio Morales rispondono ai gossip: la replica ufficiale

Arriva la verità sulla presunta relazione tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. In questi giorni, è uscita fuori l’indiscrezione che vede il conduttore di Affari Tuoi e l’ex di Raoul Bova formare una coppia. Nel dettaglio, la segnalazione è stata riportata dal settimanale Diva e Donna. Da allora, ecco che si parla di questa presunta love story, nata dopo le notizie che vedono soprattutto protagonista Rocío.

Ebbene ora arriva la smentita, da parte di persone che sono vicine a entrambi. Queste fonti autorevoli hanno contattato, per smentire le ultime indiscrezioni, Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. La smentita è secca, ma abbastanza esplica e concreta. Infatti, come si può notare, non lascia spazio ad alcun dubbio:

“Smentisco nella maniera più totale e approfitto anche per augurarti buone feste”

Dunque, nessuna relazione in corso tra Stefano e Rocio. Anzi, non ci sarebbe stato mai alcun avvicinamento, a quanto pare. Nel frattempo, la Morales continua a essere al centro del gossip. Il motivo? Raoul Bova è uscito allo scoperto con la collega Beatrice Arnera. Insieme sono finiti al centro delle polemiche, con l’ex Andrea Pisani, che si è detto pubblicamente deluso di fronte alle foto pubblicate sui giornali. L’attore è tornato così inevitabilmente a parlare del suo matrimonio con la Morales. Quest’ultima, nel frattempo, risulta essere single, sebbene sia stata beccata insieme a un imprenditore.

Non resta che attendere per scoprire come evolverà la vita sentimentale di Rocio. Invece, Stefano De Martino pare sia ancora sentimentalmente legato a Caroline Tonelli. Con la giovane stilista, il conduttore di punta di Rai 1 ha una frequentazione attiva ormai da tempo. Insieme sono stati protagonisti di una situazione abbastanza drammatica, in quanto i sistemi della casa di Caroline sono stati hackerati. In questo modo, sono stati ripresi in un loro momento di intimità.

Sebbene si parli di una relazione ancora in corso, nel frattempo non mancano le notizie di gossip che li vedono in crisi e distanti. Anche in questo caso, il tempo darà delle risposte, con De Martino sempre al centro delle indiscrezioni legate alla sua vita sentimentale.