Raoul Bova sul set di Don Matteo con Beatrice Arnera, reazioni della troupe: altro che santo

Sembra proprio che il rapporto tra Beatrice Arnera e Raoul Bova non sia un semplice flirt. Anzi, pare un legame già abbastanza solido, destinato a durare. I due sono usciti allo scoperto da qualche settimana, dopo aver chiuso le rispettive importanti love story precedenti. Lui, come è arcinoto, si è lasciato con Rocio Munoz Morales, lei è tornata single dopo l’addio con il comico Andrea Pisani. A spingere a credere che Raoul e Beatrice fanno sul serio è anche ciò che ha rivelato Chi Magazine. Il settimanale ha pubblicato alcune foto della coppia, che è stata immortalata a Spoleto, sul set di Don Matteo, popolare fiction Rai di cui Bova è protagonista.

Raoul Bova sul set di Don Matteo accompagnato da Beatrice Arnera

Come hanno reagito le maestranze nel vedere apparire Arnera sul set? Benone! L’interprete, che ovviamente è stata invitata da Bova, è stata accolta con calore dalla troupe. D’altra parte gli addetti ai lavori che contribuiscono alla realizzazione di Don Matteo sono uniti a Bova da un bel legame amichevole. Tutti sanno che viene da un periodo difficile a livello personale. Dunque, sapendo che Beatrice è per lui una persona importante, hanno fatto di tutto per mettere la donna a suo agio.

Durante una pausa, la coppia ha deciso di assaggiare una specialità locale, il panino con la porchetta. Altro indizio che la relazione sembra ben avviata. Sono infatti i piccoli gesti condivisi quotidiani a far capire se un amore può o meno funzionare. Quello tra Raoul e Beatrice pare avere tutti gli elementi per far sì che venga costruito qualcosa di importante.

Bova non è un santo, come tutti…

Dopo lo “scandalo” degli “audio spaccanti”, qualcuno aveva sostenuto che la produzione di Don Matteo avrebbe potuto valutare se continuare a puntare su Bova nel ruolo di Don Massimo oppure no. C’è infatti chi ha fatto il seguente ragionamento: il divo sarà ancora credibile per il pubblico nel vestire i panni del prete? Tali congetture sono state stroncate sul nascere, con la conferma dell’attore nel progetto della storica fiction Rai.

Certo Bova non è un santo, come tutti, d’altra parte. E dunque nessun giudizio. Anzi sul set di Don Matteo continua a essere amatissimo per i suoi modi sempre affabili e cordiali. Anche perché, a dirla tutta, da quanto emerso, parlare di tradimenti nei confronti di Rocio non sarebbe del tutto corretto. Secondo la versione del divo, quando lui stesso inviò gli ormai famigerati “audio spaccanti” a Martina Ceretti, la relazione con l’attrice spagnola era ormai giunta al capolinea.