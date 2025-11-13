Bova e Beatrice Arnera, l’ex di lei Pisani in lacrime: “Così ho saputo di loro, sono devastato”

Andrea Pisani, comico dei PanPers, ha fatto tappa al podcast Basement, ‘creatura’ di Gianluca Gazzoli, e si è raccontato senza filtri. Quando ha rivelato i dettagli della dolorosa rottura con l’attrice Beatrice Arnera, con la quale ha avuto una figlia nel 2024, lo showman ha manifestato la sua comprensibile fragilità, lasciandosi andare alle lacrime. La donna, dopo il crac sentimentale, si è legata a Raoul Bova. Pisani ha anche commentato tale vicenda.

Andrea Pisani parla per la prima volta approfonditamente della rottura con Beatrice Arnera

Arnera e Pisani si sono visti per la prima volta nel 2017, ma è soltanto nel 2021 che hanno cominciato a frequentarsi. E l’inizio della relazione è stato in parte scioccante perché il comico era allora fidanzatissimo, addirittura in procinto di sposarsi. Il matrimonio era già stato organizzato, mancavano soltanto due mesi. Capì però che l’attrice lo aveva stregato e che se avesse fatto il grande passo con l’altra donna avrebbe mentito a quest’ultima e a se stesso. Morale della favola? Mandò all’aria le nozze:

“Ci siamo incrociati nel 2021, io mi stavo sposando. Rivedo lei e non so perché, ma stavolta non sono stato impacciato, sono stato vulnerabile, molto, mi stavo sposando non era una roba leggera, mancavano due mesi. Questa roba mi ha mandato in tilt, l’ho respinta, pensavo di non poter mandare all’aria una cosa più grande per una cosa che non so neanche dove mi può portare, magari è un’infatuazione. Lei ha spinto molto. Io avevo il cuore diviso in due, alla fine ho scelto la cosa che mi sembrava quella più onesta, non so dove mi porta questo sentimento, ma non posso fare l’altro passo con questo cuore impegnato”.

Fu allora che Pisani scelse di andare dalla fidanzata e di riferirle che non ci sarebbe stato alcun matrimonio in quanto il suo cuore batteva per un’altra persona, cioè Beatrice. La decisione non la prese a cuor leggero. Anzi fu preceduta da una lunga riflessione e da pianti disperati:

“Ho finito di girare il film, sono stato dieci giorni in cui piangevo tutti i giorni. Mi ricordo ancora, festa di fine produzione del film, mi faccio tre Margarita e vado a casa e vado a dire quella persona che non posso sposarmi perché amo un’altra persona. Uno shock di cui adesso non ricordo nulla, se non le vibrazioni, non belle. Non mi vergogno di niente, penso di essere stato onesto, di averla rispettata. Era più comodo fare tutt’altro”.

Dopo lo choc del matrimonio saltato, Arnera e Pisani hanno avviato la loro love story, divenuta popolarissima anche sui social. Il comico non rinnega nulla di quegli anni e non si pente di aver reso la sua relazione così mediatica. Anzi rivendica il fatto che tutto è sempre stato fatto con sincerità e genuinità. Inoltre ha ricordato che sia lui che lei si sono spalleggiati a vicenda e sono cresciuti assieme sotto molti punti di vista:

“Era vita vero e ti dico, anche la forza di quei contenuti era proprio quello, ma quanto trasuda di realtà una cosa vera, era genuina al 100% e quei contenuti li ha amati tanta gente, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo costruito tantissimo insieme. Lei ha scoperto di poter fare dei lavori che non poteva fare, Io l’ho guardata e le ho detto “tu sei la più brava di tutte” e lei si è fidata, adesso ha due mestieri in più, fa la comica, l’artista, riempie i teatri”.

La crisi e le foto di Beatrice Arnera con Raoul Bova

Pisani e Arnera, la scorsa estate, avevano riferito via social che erano incappati in una profonda crisi e che stavano cercando di capire se il momento no fosse superabile o meno. Sulla decisione di rendere pubblica la faccenda, il comico ha spiegato a Gazzoli che lui e l’ex avevano scelto di agire senza nascondere nulla in quanto le tappe importanti della loro love story le avevano sempre raccontate ai fan. Qualcosa poi si è rotto irrimediabilmente.

Pisani ha detto che non sa nemmeno di preciso quando si è lasciato e che ha scoperto dai giornali che Beatrice si stava vedendo con Bova. “Io non so quando ci siamo lasciati – ha spiegato -, ma considero dall’ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c’era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto?”.

Naturalmente le foto menzionate sono le paparazzate con protagonisti Bova e l’attrice. Pisani, dopo aver saputo della faccenda, ha fatto un ‘dissing’ contro l’attore, pubblicato di recente in un video social. “È stata difficile, non ho voglia di giudicare – ha aggiunto il comico – quella cosa mi fa stare molto male, decido di non dire niente, loro non fanno comunicazioni, poi ne esce un’altra, poi un’altra. La gente che mi chiede, e io ho detto senti sputo rime. Penso di essere stato umano in quella roba lì, ho deciso di farlo con i miei amici lì davanti. Un’esigenza ce l’avevo”.

“Io mi sono trovato la vita devastata…Lei non si è pronunciata, quindi, la gente pensa delle cose. Io non mi vergogno a dirlo, io con Beatrice ho raggiunto livello di felicità 10 su 10 e non rinnego nulla di ciò che è stato, è stato così bello. Sto pagando il fatto di essere stato felice 10 su 10, tornerà la felicità, perché questo non è un momento felice. Ma ho un sacco di amici”, ha concluso Pisani.