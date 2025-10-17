Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme, l’ex di lei sbotta: frecciatina (amara) contro l’attore

Raoul Bova e Beatrice Arnera: è nata una nuova coppia? È questo il gossip che, nelle ultime settimane, ha infiammato le cronache rosa. I due attori sarebbero sempre più vicini e non solo sul set: a far scattare l’indiscrezione sono state alcune foto dei paparazzi che li mostrano mano nella mano, sorridenti e complici. Le immagini parlano da sole, ma per ora nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati. Lui ormai lontano da Rocio Munoz Morales – dopo lo scandalo degli audio “occhi spaccanti” con la presunta amante Martina Ceretti – lei reduce da un momento difficile con Andrea Pisani. Insomma, due cuori liberi… e forse già intrecciati. A rompere il silenzio, però, è proprio Pisani, che sui social ha sganciato una frecciatina tutt’altro che velata.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme? Parla Andrea Pisani

“Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova“. Così Andrea Pisani – volto comico del duo I PanPers – pubblica uno spoiler pungente sul suo profilo Instagram: una canzoncina amara travestita da ironia, che farà parte della sua partecipazione in LOL 6, il comedy show di Prime Video. Dopo le foto di Beatrice Arnera – fino a poco tempo fa sua compagna – mano nella mano con Raoul Bova, la battuta suona come una stoccata travestita da ironia. Il nome dell’attore viene tecnicamente censurato, ma il “bip” lascia poco spazio all’immaginazione: si sente fin troppo bene e il messaggio arriva forte e chiaro. Lui, da comico, fa quello che sa fare meglio: prendere una delusione d’amore e trasformarla in sketch. “È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026“, scrive nella didascalia, riferendosi all’uscita dello show.

Ma a decifrare il messaggio non ci hanno messo molto neanche i follower. “Caro Andrea, quando ho saputo mi è dispiaciuto davvero tanto. Sei una gran bella persona e sono certo che lei abbia perso tantissimo“, scrive un utente. Un altro ironizza, prendendo in prestito le parole degli ormai celebri audio di Raoul Bova: “Hai una voce spaccante“. E c’è chi dice: “Toccata pianissimo“. Insomma, anche se i diretti interessati restano in silenzio, a parlare è l’ormai ex – stando alle ultime indiscrezioni – di lei. Che sia una storia seria o solo un flirt passeggero, l’importante è prenderla con ironia – come il comico, che trasforma una delusione d’amore in una risata, senza farsi abbattere.