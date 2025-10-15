Raoul Bova e Beatrice Arnera inseparabili e mano nella mano, così è nata la coppia

Raoul Bova, dopo essere stato travolto dallo scandalo degli “audio spaccanti”, sta ritrovando tranquillità e ristoro sentimentale tra le braccia di Beatrice Arnera, sua collega di set nella fiction Buongiorno, mamma!. Questo almeno è ciò che trapela dallo scoop lanciato da Chi Magazine che ha sorpreso i due attori a camminare a Roma mano nella mano, in zona Prati. In particolare, le paparazzate li hanno immortalati all’uscita di un locale, sorridenti e spensierati. Dopodiché, riferisce sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due piccioncini sono spariti dalla vista degli obiettivi, rifugiandosi in un palazzo. Tutto fa pensare che ci sia in corso una frequentazione che va al di là di una “semplice” amicizia.

Raoul Bova e Beatrice Arnera, la precedente paparazzata e le lacrime

Già nei giorni scorsi si era compreso che tra Bova e Arnera c’era un legame speciale. I due furono pizzicati in un ristorante (a diffondere gli scatti ci ha pensato Dagospia). Anche in quel frangente non mancarono atteggiamenti intimi. Raoul fu pure sorpreso a piangere mentre veniva confortato dalla collega.

Tornando alle più recenti paparazzate di Chi Magazine, da notare come entrambi non abbiano voluto nascondersi dalle telecamere dei fotografi. Non che si siano messi in posa per farsi immortalare, ma è evidente che non abbiano nemmeno fatto di tutto per tenere segreto il loro rapporto. Se avessero voluto farlo, non si sarebbero certamente messi a camminare mano nella mano in un luogo pubblico della Capitale.

Altrimenti detto, è come se i due, in qualche modo, abbiano voluto uscire allo scoperto dopo aver vissuto recentemente un periodo delicato. Quello di Bova è noto a tutti. La separazione da Rocio Munoz Morales è finita su qualsiasi giornale italiano. Molti non sanno invece che anche Arnera, nei mesi scorsi, ha attraversato un momento difficile a livello sentimentale.

Dal 2021, era legata all’attore comico Andrea Pisani del duo I PanPers. Nel 2024, hanno avuto una figlia. Un mese fa, attraverso un post social, hanno reso noto che stavano avendo a che fare con “un momento delicato” e che avevano “bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo”. Le paparazzate dell’attrice con Bova spingono a pensare che la love story con Pisani sia giunta definitivamente al capolinea.