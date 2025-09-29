Raoul Bova e Beatrice Arnera boom: “Baci, poi le lacrime al ristorante”

Raoul Bova pizzicato con Beatrice Arnera, l’attrice che nella serie tv Buongiorno, mamma! veste i panni di Agata Scalzi. Lo scoop è firmato Dagospia che rende noto che i due interpreti sono stati avvistati a Roma, al ristorante “Quinto”. Qui sono stati notati dagli avventori del locale mentre erano intenti a scambiarsi “baci galeotti, abbracci e carezze furtive”. Poi il colpo di scena: il divo romano avrebbe iniziato a piangere improvvisamente.

Raoul Bova e Beatrice Arnera paparazzati nel ristorante “Quinto”

Non è chiara la natura del legame di Bova e Arnera. Da quanto riferito da Dagospia si è spinti a ipotizzare che il rapporto tra i due potrebbe andare al là di un semplice pranzo tra colleghi. Come è arcinoto l’attore capitolino nelle scorse settimane è stato travolto dallo scandolo degli “audio spaccanti”, che ha dato il colpo di grazia alla love story con Rocio Munoz Morales, con la quale ha avuto due figlie.

Chi è Beatrice Arnera e la crisi con Andrea Pisani

Beatrice Arnera ha 30 anni e, pochi giorni prima di essere pizzicata con Bova, è finita al centro del gossip per la crisi con Andrea Pisani, comico del duo PanPers e padre della loro bambina, la piccola Matilde. Ad aver spiegato che qualcosa nel rapporto si fosse rotto è stata la stessa Arnera che ha ammesso nei giorni scorsi che con Pisani stava vivendo un periodo delicato e che stava cercando di capire come affrontarlo. Quindi ha rimarcato che la priorità per entrambi, nonostante la crisi, rimane la figlia.

In particolare, l’attrice ha riferito tramite una storia Instagram che lei e Pisani hanno avuto dei problemi di coppia. Quindi ha sottolineato che ha deciso di renderli noti pubblicamente in quanto ha sempre condiviso sui social le faccende inerenti alla sua vita privata. Non è chiaro se la coppia sia sia poi lasciata o meno. Resta da chiarire inoltre che legame ci sia tra la 30enne e Bova che, di recente, ospite a Verissimo, ha lasciato intendere che la love story con Rocio Munoz Morales è giunta su un binario morto da mesi.