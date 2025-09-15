 Skip to main content
Rocio Munoz Morales commenta l’intervista criticata di Bova a Verissimo: come ha reagito

Rocio Munoz Morales ha commentato l'intervista rilasciata a Verissimo da Raoul Bova: cosa ha detto l'attrice spagnola

Mirko Vitali15 Settembre 20253 minuti di lettura
Raoul Bova, Rocio Munoz Morales commenta l'intervista di Verissimo

Raoul Bova ha rotto il silenzio pubblicamente sullo scandalo degli “audio spaccanti“. Una vicenda che ha messo definitivamente fine alla sua relazione con l’attrice Rocio Munoz Morales. Il divo si è confessato a Verissimo. A distanza di meno di ventiquattro ore dalla messa in onda dell’intervista, è arrivata la reazione dell’interprete spagnola a cui è stato domandato di commentare le esternazioni dell’ex compagno nel corso della conferenza stampa del programma Freeze – Chi sta fermo vince!, show che la vedrà protagonista su Rai Due assieme a Nicola Savino a partire dal 16 settembre.

Intervista a Verissimo di Raoul Bova, il commento di Rocio Munoz Morales

L’attrice iberica, quando le è stato chiesto un commento alle parole rilasciate da Bova durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, non si è scomposta, spiegando che per lei, quello attuale, è un “momento difficile”. Ha aggiunto che il fatto di essere impegnata con Freeze, trasmissione comica, “è un regalo”. “Perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere. La tv e l’intrattenimento è vitamina”, ha chiosato. Sempre a proposito della fase delicata vissuta per via della separazione dall’ex, ha raccontato di non volersi sbilanciare in questo momento e che la sua priorità è tutelare la “cosa più preziosa che ho nella vita, le mie figlie Luna e Alma”.

Chi pensava che Rocio mettesse benzina sul fuoco è rimasto deluso. Evidentemente vuole che la sua vicenda sentimentale non diventi continuamente oggetto di gossip. Anche perché ci sono in campo gli avvocati per definire i dettagli della separazione i cui punti salienti sono la spartizione patrimoniale e l’affidamento delle figlie.

Critiche a Raoul Bova

L’intervento a Verissimo di Bova, più che un’intervista, è parso un monologo. Silvia Toffanin ha lasciato parlare l’attore a ruota libera, senza mai cercare di fargli domande scomode. Il divo ha così spiegato di essere stato vittima di un’estorsione e di un fatto grave (in riferimento agli “audio spaccanti” diffusi pubblicamente da Fabrizio Corona). Molti telespettatori hanno criticato l’attore sui social, sostenendo che sia stato troppo auto assolutorio e vittimistico. 

Sulla situazione con Rocio ha tergiversato, affermando che alcune vicende private, anche se di un personaggio pubblico, è bene che restino tali. Ha anche lasciato intendere, senza entrare nei dettagli, che con l’ex compagna era da tempo che le cose non funzionavano. E qui sta il nocciolo della questione: attraverso il suo legale Morales ha dichiarato che prima dello scandalo si considerava a tutti gli effetti assieme a Raoul, quest’ultimo, sempre tramite avvocati, ha invece sostenuto che il rapporto era da tempo naufragato. Chissà dove sta la verità…

