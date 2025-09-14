Raoul Bova a Verissimo, la verità sulla fine con Rocio: pioggia di critiche sul divo

Raoul Bova è sbarcato a Verissimo e ha dato la sua versione dei fatti sullo scandalo da cui è stato travolto nelle scorse settimane. Rapido riassunto: Fabrizio Corona ha pubblicato dei vocali del divo che hanno fatto intendere che quest’ultimo avrebbe avuto un flirt con la giovane Martina Ceretti. Rocio Munoz Morales è andata su tutte le furie e ha lasciato il compagno. Bova stesso però ha sostenuto che con l’attrice spagnola fosse finita da tempo. La vicenda è diventata dibattutissima mediaticamente. Soprattutto è diventata oggetto di indagini perché il divo sarebbe stato vittima di un’estorsione prima che Corona divulgasse gli audio. Ora la magistratura sta cercando di capire come gli “audio spaccati” siano finiti in mano dell’ex ‘re dei paparazzi’ e chi avrebbe tentato l’estorsione. Bova si è presentato a Verissimo con questa storia delicata alle spalle.

Raoul Bova, le dichiarazioni a Verissimo sullo scandalo

“In realtà – ha esordito Bova – è stato un momento intenso che ho dovuto elaborare. Inizialmente non capivo l’entità e la gravità di quello che stava succedendo. Non ho accettato le minacce e un tentativo di estorsione, non avevo nulla da nascondere. Nessuno si deve piegare alle minacce. Credo alla giustizia e credo che chi prova questa cosa deve affidarsi alle autorità. Chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta, il mio messaggio è quindi di non cadere in situazioni del genere. Altrimenti è l’inizio della fine”.

“Posso andare in giro a testa alta – ha aggiunto -, posso sostenere la mia immagine allo specchio. Chi mi conosce, sa chi sono. E sa quali sono state le mie vicende personali senza giudicarle e rispettando le mie decisioni”. E ancora: “C’è stata una grande delusione e una grande sofferenza nel vedere un simile accanimento mediatico. Ci sta che un personaggio pubblico subisca un po’ di satira e qualche battuta. Ma qui è stata ripresa la notizia da una persona che l’ha pubblicata avendo in mano materiale illecito e illegale”.

La persona in questione a cui si è riferito il divo romano è Fabrizio Corona che ha divulgato gli “audio spaccanti” nel suo podcast ‘Falsissimo’ (successivamente li ha rimossi come ordinato dal Garante della Privacy). Al momento le indagini proseguono. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi ha provato a estorcere denaro a Bova che sulla questione ha detto:

“Io quando ho avuto l’estorsione ho subito denunciato. Mi hanno scritto ‘tu perderai il lavoro, altro che Don Matteo e ti rovinerò anche la tua vita matrimoniale'”. A parte il fatto che non sono sposato e poi nel mio rapporto di coppia c’erano situazioni da tempo interne che stavamo gestendo con molta riservatezza. Io non volevo pagare anche perché non stavo perdendo qualcosa. Ero forte della mia verità e non temevo alcun tipo di rivalsa o ritorsione. Non pensavo neppure che la notizia ottenesse così risalto”.

Spazio poi a un’ulteriore riflessione sui social e su ciò che gli è accaduto:

“Qui c’era una persona che faceva il suo show inneggiando alla rivolta generale. Io mi chiedevo se stavo sognando oppure se fosse realtà. Diciamo che è come se uno avesse appena sparato a una persona a una gamba e dicesse ad altri ‘prendete le pistole e sparate anche voi’. La pistola in questo caso è chi ha Instagram e si accanisce contro una persona. Così ‘uccidere’ diventa legale in nome di un like. A me questo ha fatto male, per me è stata una violenza. Mi ha toccato. Ma il mio pensiero è stato: se questa cosa mina il mio equilibrio, cosa può provocare una cosa simile a una ragazza che magari vede fatti suoi privati messi in rete e subisce commenti di ogni tipo? Ci sono stati casi di suicidio. Questo quindi non è più un gioco, uno sberleffo. Qui si tratta di un problema grave sociale”.

Infine è tornato a parlare di Rocio: “Per il discorso fatto prima non lo dirò che cosa è successo tra noi. Io e Rocio sappiamo qual era la situazione. Dico solo che ci sono momenti che alcune persone pubbliche fanno delle scelte senza comunicarle. Qualcuno dice tradimento, ma non sa come stanno le cose. Qualcuno forse voleva il conflitto… Io Chiara Giordano (la sua prima ex moglie) la frequento, è la madre dei miei primi due figli. Spero che sarà così anche con Rocio. Certo qualcosa l’ho sbagliata anche io”.

Le reazioni sui social, critiche a Bova

Sui social sono piovute tante critiche su Bova. Molti telespettatori che hanno seguito l’intervista hanno considerato troppo “vittimista” l’ospitata a Verissimo. Altri hanno notato che di fatto il divo ha fatto un monologo, con Silvia Toffanin che ha ascoltato senza fare particolari domande.