Stefano De Martino e Caroline, lite in pubblico e serata da incubo: com’è finita

Stefano De Martino torna a far parlare di sé e non solo per la sua carriera televisiva. Nelle ultime ore, infatti, a finire sotto i riflettori è stata la sua vita privata, ancora una volta scossa da immagini che lasciano poco spazio all’immaginazione. L’ex ballerino di Amici è stato fotografato a Roma, in un ristorante della zona Prati, insieme alla fidanzata Caroline Tronelli. Una cena che avrebbe dovuto scorrere tranquilla si è invece trasformata in un fuori programma inaspettato: toni accesi, gesti nervosi e, secondo chi ha assistito, una vera e propria lite furiosa.

De Martino e Caroline in crisi? Le immagini che alimentano i dubbi

Dalle foto pubblicate sul settimanale Oggi, si vede Caroline alzarsi improvvisamente, visibilmente agitata, e lasciare il tavolo. Stefano, rimasto da solo, resta seduto per circa venti minuti prima di rientrare a casa, che si trova poco distante. A quanto pare, inizialmente Tronelli ha esitato ad aprirgli la porta di casa, ma la mattina successiva i due sono stati visti di nuovo insieme. Segno che la crisi, se c’è stata, potrebbe essere rientrata. Ma intanto il gossip si accende e le domande si moltiplicano.

Perché proprio ora? Solo pochi giorni fa sono emerse indiscrezioni secondo cui Stefano non avrebbe mai smesso di cercare Belen Rodriguez, nonostante la nuova storia d’amore. Alessandro Rosica, uno degli osservatori più attenti del mondo gossip, ha parlato di un De Martino ancora legato all’ex moglie, lasciando intendere che il passato non sia mai stato davvero archiviato. È inevitabile che le immagini della lite con Caroline vengano lette alla luce di queste voci: semplice discussione di coppia o conseguenza di un fantasma ingombrante che continua ad aleggiare?

Il fantasma di Belen e lo scandalo dei video rubati

A complicare lo scenario c’è anche la vicenda dei video privati rubati e diffusi illegalmente in rete, che ha travolto De Martino e Tronelli poche settimane fa. Caroline, in seguito a quell’episodio, ha persino disattivato i suoi profili social. Lo stress derivato da quella vicenda potrebbe aver alimentato tensioni, trasformando una cena qualsiasi in un momento di scontro. Resta un punto interrogativo: la lite è un episodio isolato o il sintomo di una crisi più profonda? Le foto mostrano nervosismo, ma non offrono risposte definitive.

Quel che è certo è che la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è seguita con il fiato sospeso dal pubblico, diviso tra chi sogna un ritorno con Belen e chi invece crede nel futuro con la nuova compagna. Per ora i due restano insieme, ma le immagini diffuse bastano a riaccendere il gossip. In questa storia le certezze sono poche e le domande molte: Stefano ha davvero voltato pagina? Caroline riuscirà a reggere il peso di un passato tanto ingombrante? E soprattutto, quanto potrà resistere la coppia sotto la lente continua dei riflettori?