De Martino, la fidanzata Caroline sparisce dai social: cosa sta succedendo

Un dettaglio che in queste ore non sta passando inosservato riguarda la fidanzata di Stefano De Martino, Caroline Tronelli. Ebbene è sparita da Instagram e i fan più attenti del conduttore di Affari Tuoi non potevano non notarlo. Ne stanno parlando anche gli esperti di gossip, che svelano quale potrebbe essere il motivo per cui la giovane ha preso questa improvvisa decisione. Il tutto sta accadendo mentre il caso legato alla diffusione dei video intimi della nuova coppia sta per arrivare a un finale.

Per chi non lo sapesse, De Martino è finito di nuovo al centro del gossip in queste ultime settimane, non solo per il presunto riavvicinamento con Belen Rodriguez. Infatti, si è spesso parlato di lui per via della drammatica vicenda che l’ha visto coinvolto con la fidanzata. Gli hacker sono riusciti a entrare nel sistema di videosorveglianza della casa di Caroline e a diffondere poi i video che li ritraggono in intimità. Una situazione spiacevole, che non riguarda solo volti famosi come loro, anzi.

Stefano sta lavorando con i suoi legali affinché i responsabili paghino per quanto fatto e per arrivare ad una conclusione che possa portare soddisfazione, con tanto di azioni di beneficienza. Mentre Alberto Matano a La vita in diretta fa sapere che il tutto potrebbe essere accaduto per via di una vendetta ai danni del conduttore di Rai 1, viene fatto notare che la Tronelli ha appena lasciato Instagram con il suo account ufficiale.

La fidanzata di De Martino non ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Si pensa, però, che l’esposizione che sta affrontando da quando ha avviato una relazione con Stefano e la diffusione dei video intimi l’abbiano portata a tutelarsi maggiormente. D’altronde Caroline non è una donna di spettacolo o che solitamente finisce tra le pagine di gossip. Di sicuro lo sconvolgente caso che l’ha vista coinvolta con il conduttore in queste settimane ha peggiorato le cose.

A parlarne in queste ore ci pensa anche Amedeo Venza. All’esperto di gossip, un utente fa appunto notare la nuova mossa della Tronelli. “Perché forse la ritroveremo in un programma TV, dove rilascerà un’intervista esclusiva sui video intimi che gli sono stati rubati”, scrive, facendo chiaramente una supposizione. In contrapposizione con l’ipotesi fatta prima, Caroline potrebbe aver deciso di esporsi e di parlare di quanto le è accaduto. In questo modo, potrebbe sensibilizzare il pubblico sull’argomento tanto spinoso.