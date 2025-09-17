Stefano De Martino pronto a sposarsi, “ma cerca Belen”: gossip rovente

Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip, non una novità. Amedeo Venza, esperto di cronaca rosa, attraverso il suo profilo Instagram ha sostenuto che il conduttore di Affari Tuoi avrebbe intenzione di convolare a nozze con la fidanzata Caroline Tronelli. “Non capisco cosa non abbia capito della prima volta?”, ha poi commentato ironicamente il gossipparo, con chiaro riferimento al primo matrimonio del campano con Belen Rodriguez. Lo ‘spiffero’ lanciato da Venza è però stato prontamente smentito da Alessandro Rosica, altro esperto di gossip attivo su Instagram, il quale ha nuovamente raccontato che in realtà De Martino continuerebbe a cercare l’ex moglie.

“Assolutamente no, continua a cercare Belen”, ha sostenuto Rosica nel commentare quanto riportato da Venza. Inoltre ha aggiunto che De Martino non ha al momento alcuna intenzione di avere un figlio, come qualcuno ha sussurrato di recente. Nei giorni scorsi infatti era circolata la voce di una presunta gravidanza in corso di Caroline Tronelli. L’indiscrezione era diventata ancor più rumorosa dopo che la giovane, assieme a Stefano, era stata paparazzata dopo una visita ginecologica.

Anche su quella vicenda intervenne Rosica che affermò che Caroline era sì andata dal ginecologo, ma per una semplice visita per un problemino e non perché fosse incinta. In effetti non c’è alcun pancino in vista. Tornando ai rapporti tra Belen e De Martino, sono di recente trapelate indiscrezioni discordanti. C’è chi assicura che i due, nonostante il matrimonio finito, vadano d’amore e d’accordo e chi invece afferma che i rapporti siano essenziali e solamente per la gestione del figlio Santiago.

Come poc’anzi accennato, per Rosica i due si sentirebbero e De Martino cercherebbe l’ex. Tale fatto avrebbe anche innescato la rabbia di Tronelli nei confronti dell’argentina. Opportuno precisare che si è sempre nel campo delle indiscrezioni prive di prova, dunque da prendere assolutamente con le pinze.

Nel frattempo Stefano e la fidanzata continuano a coltivare la loro relazione cercando di tenerla il più possibile lontana dai riflettori mediatici. Nelle scorse settimane sono anche stati protagonisti di un brutto episodio di violazione della privacy. Sono stati trafugati loro dei video intimi, poi fatti circolare in rete. Sono in corso le indagini per risalire a chi ha compiuto il reato.