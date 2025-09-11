Stefano De Martino di nuovo papà? Emerge la verità, come stanno le cose

Stefano De Martino, un giorno sì e l’altro pure, finisce al centro del gossip. Nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più tambureggianti le voci che hanno sussurrato che la fidanzata del conduttore campano, Caroline Tronelli, fosse rimasta incinta. Ad aggiungere ‘pepe’ a tale indiscrezione è stato il magazine Oggi che ha pubblicato delle foto in cui si vede la coppia uscire da uno studio ginecologico romano. De Martino non ha commentato i gossip che l’hanno riguardato. Stessa ‘tattica’ usata dalla sua fidanzata che ha tenuto la bocca cucitissima. Nelle scorse ore, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Alessandro Rosica.

Caroline Tronelli non è incinta, ecco perché è andata dal ginecologo

L’esperto di gossip, sul suo profilo Instagram, ha assicurato che Tronelli non è incinta e che le voci circolate fino ad ora sulla sua presunta dolce attesa altro non sono che fake news. Rosica ha inoltre spiegato che gli scatti del settimanale Oggi, quelli in cui la coppia è stata immortalata dopo una visita ginecologica, sono fuorvianti, per il semplice fatto che la giovane si è recata presso lo studio specializzato non perché incinta, ma per problemi di salute di altro genere. Per farla breve, non c’è alcun bebè in arrivo.

I video intimi sottratti, perché è quasi impossibile fermarne la diffusione

De Martino, con tutto il rispetto per il gossip, ha cose ben più importanti di cui occuparsi in questo periodo. Stanno proseguendo le indagini per risalire all’hacker o agli hacker che sono riusciti a rubare dei suoi video intimi con Tronelli e a diffonderli poi in rete. La vicenda è alquanto delicata. La divulgazione dei filmati in questione la si può arginare, ma non bloccare del tutto. Motivo?

Perché i video possono sì essere oscurati sul web, cosa che è già stata fatta, ma non possono essere rimossi dagli smartphone di coloro che li hanno salvati sui propri dispositivi. Si è innanzi a una sorta di mostruosa Idra: si taglia una testa, cioè si rimuove il filmato da una parte, ma ne spunta subito un’altra, vale a dire che c’è sempre qualcuno pronto a far riapparire il materiale nuovamente.

Affari Tuoi, la ruota (della fortuna) è girata

A ciò si aggiungono i grattacapi che Stefano sta avendo a livello professionale. Affari Tuoi è ripartito da qualche giorno e si è ritrovato a dover battagliare con La ruota della fortuna. E Gerry Scotti, contro ogni pronostico, sta avendo la meglio. Lo scorso anno tutto era filato liscio per De Martino che quasi fin da subito aveva ottenuto ascolti record. Ora la ruota è girata (mai proverbio è cascato così a fagiolo) ed è tempo di rincorrere e di provare a far rialzare l’asticella dello share.