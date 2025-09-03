De Martino e la fidanzata dal ginecologo, cos’hanno fatto appena usciti: voci di gravidanza

Retroscena alquanto curioso svelato dal magazine Oggi su Stefano De Martino. Il settimanale ha riferito di essere in possesso di alcune foto che provano che il conduttore di Affari Tuoi e la sua fidanzata Caroline Tronelli si sono recati da un ginecologo il cui studio ha sede a Roma. Non solo: il medico sarebbe lo stesso che ha seguito la gravidanza della sorella dell’attuale compagna 22enne dell’ex marito di Belen Rodriguez. Ovviamente l’avvistamento spinge in un lampo ad azzardare un’ipotesi: Stefano e Caroline aspettano un figlio o una figlia? Tra l’altro l’indiscrezione era già circolata nei giorni scorsi. Ma nessuno ci aveva troppo fatto caso in quanto non c’era uno straccio di indizio che la sostenesse. Gli scatti del magazine Oggi, invece, cambiano le carte in tavola.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli dal ginecologo

All’incirca da luglio, Stefano e Caroline sono inseparabili. E non a caso sono pure stati paparazzati in atteggiamenti passionali in diverse occasioni. Sia lei sia lui non hanno mai ufficializzato pubblicamente la relazione. D’altra parte non serve. Le foto dicono più di mille parole. Per quel che riguarda la tappa della coppia dal ginecologo, al termine della visita, Caroline, sempre come rivelato da Oggi, è apparsa radiosa. Pure De Martino ha concesso un largo sorriso. I due si sono poi scambiati delle tenerezze.

Dunque? Davvero c’è in corso una dolce attesa? Tronelli è incinta? Chissà… Non resta che attendere per scoprire se la visita dal ginecologo è stata programmata per la gravidanza o per altri motivi. Nel frattempo De Martino è tornato al lavoro. E si è ritrovato una brutta gatta da pelare tra le mani.

Stefano De Martino torna al lavoro, doccia fredda per Affari Tuoi

L’esordio della nuova stagione di Affari Tuoi ha riservato una grande sorpresa sul fronte ascolti. Il quiz show dei pacchi di Rai Uno è stato inaspettatamente battuto da La ruota della fortuna di Gerry Scotti in onda su Canale 5. Un risultato che nessuno si sarebbe mai immaginato fino a poche settimane fa. E invece lo ‘Zio Gerry’ ha mostrato i ‘muscoli’ ed è riuscito in un’impresa televisiva. La stagione è ancora lunga. Una rondine non fa primavera. Quel che è certo, però, è che La ruota della fortuna sarà un avversario molto più ostico di Striscia la Notizia per il ‘golden boy’ Stefano De Martino.