Ascolti tv Affari Tuoi e La ruota della fortuna, chi ha vinto: risultato clamoroso

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna? Martedì 2 settembre 2025, per la prima volta, Stefano De Martino e Gerry Scotti si sono sfidati per quel che riguarda gli ascolti tv. Da un lato il rodatissimo programma dei pacchi di Rai Uno, dall’altro il remake della storica trasmissione di Canale 5 che quest’estate ha fatto faville. A mettere ancor più pepe alla contesa ci ha pensato lo ‘Zio Gerry’ che, poche ore prima di scontrarsi con De Martino, ha rilasciato dichiarazioni alquanto ruvide contro la Rai, affermando che a volte i piani alti di Viale Mazzini usano “trucchetti e furbizie” per provare a dimostrare che tutto vada bene. Il tempo delle polemiche è ora terminato. Spazio ai fatti, vale a dire ai freddi numeri. Ecco chi ha trionfato clamorosamente nella prima sfida stagionale.

Ascolti tv, La ruota della fortuna vince contro Affari Tuoi

Risultato per certi versi clamoroso e inaspettato. Gerry Scotti ha battuto Stefano De Martino. Su Rai Uno il ritorno di Affari Tuoi ha conquistato 4.222.000 spettatori, share al 22.6%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha avuto 4.514.000 utenti pari al 24.2%. Uno scenario che nessuno avrebbe pronosticato fino a poche settimane fa. Affari Tuoi sembrava una corazzata inscalfibile e imbattibile. E invece lo ‘Zio’ ha fatto lo scherzetto al rampante De Martino.

Il confronto tra i debutti

L’esordio del quiz dei pacchi ha fatto peggio del debutto dello scorso anno. Il 2 settembre 2024 Affari Tuoi, infatti, ebbe 4.407.000 spettatori e il 24.85% di share. Nel corso della stagione andò a fidelizzare altri utenti navigando spessissimo oltre i 5 milioni di spettatori, toccando picchi di 6 milioni.

La ruota della fortuna in access prime time ha esordito il 14 luglio 2025 su Canale5 il raccogliendo 3.643.000 spettatori pari al 21.9%. Dopo il periodo vacanziero in pieno agosto, Gerry Scotti ha messo il turbo arrivando quasi sempre oltre i 4.5 milioni di utenti. L’1 settembre, cioè il giorno prima che iniziasse la sfida contro Affari Tuoi, il programma ha avuto 4.878.000 spettatori e il 26.6% di share. Con la messa in onda del quiz dei pacchi qualche utente lo si è perso, ma non c’è stata l’emorragia enorme che tanti avevano previsto. Ecco quindi l’inaspettata vittoria di ‘Zio Gerry’.

Il successo di Affari Tuoi complica la situazione di Striscia la Notizia

Una rondine non fa primavera. Vale a dire che la stagione televisiva è appena iniziata e tutto potrà succedere da qui in avanti. Una certezza però c’è: La ruota della fortuna sarà un avversario alquanto ostico per Affari Tuoi. Di conseguenza si prevedono tempi durissimi per Striscia la Notizia.

Lo storico tg satirico dovrebbe tornare in onda a partire da novembre. Ma nulla è scolpito nella pietra. Infatti a Mediaset si usa il condizionale. Se La ruota della fortuna dovesse continuare a far registrare dati monstre, è probabile che la trasmissione di Antonio Ricci non verrà riproposta. Per lo meno non in access prime time. Sarebbe la fine di un’epoca. D’altra parte ogni cosa ha un inizio e una fine. Nulla dura per sempre. Nemmeno Striscia la Notizia