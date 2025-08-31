Gerry Scotti tuona sulla Rai e svela la chat con De Martino: “Merito rispetto”

Gerry Scotti senza peli sulla lingua. Il conduttore in forza a Mediaset ha strigliato la Rai e ha rivelato che cosa gli ha scritto nei giorni scorsi il collega e ‘rivale’ Stefano De Martino in una chat privata. Lo ‘Zio’ della tv italiana, in una scoppiettante intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero, ha parlato ampiamente del successo che sta riscuotendo La Ruota della Fortuna, trasmessa nell’access prime time di Canale 5. Polverizzata la concorrenza di Rai Uno. Techetechete non ha retto l’urto. Ora c’è grande attesa di vedere come andrà lo scontro con la corazzata Affari Tuoi.

Gerry Scotti critica la Rai: “Non me li aspettavo così sprovveduti”

La pensione può attendere. Scotti compirà 70 anni l’anno prossimo. Di smettere di lavorare non ne ha idea. Infatti ha ricordato che ha attivo con Mediaset un contratto per altri due anni. Poi penserà al da farsi. Una cosa è certa. Non elemosinerà mai un impiego: “Di sicuro non farò mai un’intervista per lamentarmi che non mi fanno più lavorare. Me ne vado prima, da solo”.

Per ora, visti i numeri che riesce a generare sul fronte ascolti, nessuno ha in mente di cacciarlo. Il boom de La Ruota della Fortuna è sotto gli occhi di tutti. Un successo che senza dubbio è anche stato favorito dal fatto che la Rai non abbia fatto alcuna controprogrammazione per tentare di arginare la novità proposta da Canale 5. E su tale questione Scotti ha mosso critiche tutt’altro che velate nei confronti dei vertici di Viale Mazzini, arrivando a sostenere che c’è chi nell’emittente pubblica adotta “trucchetti e furbizie” per tirare acqua al proprio mulino:

“Se me li aspettavo così sprovveduti? Sinceramente, no. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene. Io mi sono fatto questa idea: in Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto, per carità. Secondo me in Rai certi dirigenti nelle loro riunioni devono aver detto: “La ruota della fortuna è un vecchio format, controprogrammiamo con la nostra bella tv di una volta e sarà una lotta alla pari”.

Stefano De Martino ha scritto a Gerry Scotti, ecco la conversazione della chat privata

Come spiegato da ‘Zio Gerry’, è vero che in Rai potrebbe essere stato commesso un errore di valutazione. E pare che i piani alti se ne siano accorti. Non a caso stanno correndo ai ripari. Come? Hanno deciso di anticipare l’inizio di Affari Tuoi a martedì 2 settembre. Una mossa chiaramente messa in campo per tentare di non dare troppo agio a La Ruota della Fortuna. Dunque tra poco ecco la sfida tra ‘titani’ sul fronte ascolti con protagonisti Scotti e Stefano De Martino.

L’ex marito di Belen ha ottenuto strepitosi nella scorsa stagione. Immediatamente si sono sprecati i paragoni con i conduttori che hanno fatto la storia della tv. Scotti ha parlato anche di tale faccenda, ridimensionando il tutto: “Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati”.

Infine Gerry ha svelato che De Martino gli ha scritto privatamente pochi giorni fa. Ecco il contenuto della conversazione: “Poco fa, il 7 agosto, mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro”. La frase che gli dico ora è questa: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto (ride, ndr)”.