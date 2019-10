Stefano e Belen, matrimonio bis in arrivo? Spuntano indizi importanti

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nozze bis in arrivo? Ecco perché

L’amore che unisce Stefano De Martino e Belen Rodriguez è davvero grande. I due si erano sposati il 20 settembre del 2013 a Comignano ma purtroppo nel 2015 la loro relazione finì. Dopo ben 4 anni, però, la coppia si è ritrovata e l’amore che li unisce è più solido di sempre. La showgirl di Buenos Aires e il conduttore napoletano sono più legati che mai e da tempo si parlava di un secondo matrimonio. Tanti sono stati i gossip che sono circolati intorno a questa notizia, non a caso proprio poche ore fa si vociferava che sfortunatamente queste seconde nozze fossero saltate ma adesso…sembra esserci una grandissima novità. Si perché Stefano e Belen potrebbero salire sull’altare, per la seconda volta, molto presto! Più di quanto si possa immaginare. Quando accadrà? Beh la data precisa, per ora, non la sappiamo ma sono spuntati alcuni indizi che ci fanno sperare che ciò potrebbe accadere proprio in questi giorni.

Il matrimonio bis di Stefano e Belen è vicino? Gli indizi della Rodriguez

A far spuntare qualche indizio è stata proprio la Rodriguez postando qualche ‘strana’ fotografia sul suo profilo Instagram. In questi giorni le famiglie dei due piccioncini si sono riunite a Napoli in occasione dei 30 anni di Stefano. La festa di compleanno è stata stupenda,l’ex ballerino ha festeggiato proprio in grande. Ma, c’è un ma. Poche ore fa Belen sulle sue stories ha pubblicato delle fotografie di una chiesa abbastanza piccolina. In alcune la modella inquadra l’esterno della struttura ecclesiastica e in altre l’interno. Ed è proprio in quelle immagini che si capisce che molto probabilmente si sta per celebrare un matrimonio (riservato a pochi intimi). Ma non è tutto. Dopo questa sfilza di fotografie appare un boomerang birichino sempre della favolosa Belen e in basso la showgirl ha scritto: “Gatta ci cova”. Che significato avranno le parole dell’amata modella argentina? Che cosa staranno ‘covando’ lei e Stefano?

Stefano De Martino sul ritorno con Belen: “Certe cose le apprezzi solo quando perdi”

A Domenica In, Stefano De Martino ha parlato del ritorno di fiamma con Belen e a Mara Venier ha confessato: “Come ci siamo ritrovati? In realtà non ci siamo mai lasciati. C’è sempre stato quel cordone ombelicale che c’è dal primo incontro. Siamo stati fortunati a non perderci, non tutte le storie d’amore finiscono bene. Inoltre, certe cose le apprezzi solo quando le perdi”.