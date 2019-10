Belen Rodriguez, gli auguri speciali per il suo Stefano: grande emozione

Belen Rodriguez, gli auguri speciali per il suo Stefano (che oggi compie 30 anni)

Oggi per Stefano De Martino è un grande giorno: l’ex ballerino compie 30 anni. Il 2019 è per lui sicuramente un anno fortunato sia per la vita privata e sia per quella professionale. Se da una parte la sua carriera sta decisamente prendendo il volo, dall’altra ha ritrovato l’amore con la sua Belen Rodriguez. I due infatti, dopo poco tempo dal matrimonio, si erano separati ma da un bel po’ di mesi sono tornati insieme apparendo più innamorati che mai. La famiglia, bellissima, si è quindi riunita ed è più forte di sempre. Il loro ritorno di fiamma ha fatto la felicità in primis dei loro cari, del loro figlioletto e dei loro tantissimi fan. Belen e Stefano sono innamoratissimi e, sembra, siano pronti anche ad allargare la famiglia. Per questo giorno così speciale, i due innamorati hanno riunito la loro famiglia intera (clan Rodriguez e clan De Martino) e si sono recati in quel di Napoli dove la festa è iniziata ieri. Felicità per tutti a go go.

Belen Rodriguez: “Stefano, sei la mia persona preferita al mondo”

Sui social è iniziata la sfilata degli auguri per il conduttore di Stasera tutto è possibile ma, poco fa, sono arrivati quelli della sua amata. La foto che la showgirl argentina ha pubblicato è stupenda. Ci sono lei e Stefano abbracciati, stretti l’un l’altro, uniti dal grande amore che condividono. “E lo rifarei altre mille volte, – ha scritto Belen Rodriguez – tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu…. auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso #30anni”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un amore che fa sognare

L’immagine e la dedica della modella di Buenos Aires per il suo adorato marito ha raccolto più di 50 mila likes in pochissimi minuti. Pensate un po’ quante sono le persone che amano questa coppia. I commenti poi sono tantissimi, tra chi fa gli auguri a Stefano (che di recente ha svelato come si è ritrovato con Belen) e chi fa i complimenti ad entrambi: “Siete bellissimi. Grazie, perché ci fate sognare tanto”. E chi non vorrebbe un amore così?