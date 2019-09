Stefano De Martino a Domenica In: “Ecco come ci siamo ritrovati io e Belen”

Come sono tornati insieme Stefano e Belen: De Martino parla a Domenica In

Nuova intervista a Domenica In per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici è stato nuovamente ospite di Mara Venier per raccontare del programma Stasera tutto è possibile e del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Un ritorno che ha letteralmente spiazzato tutti visto che è arrivato a distanza di tempo e quando nessuno ci sperava più. Nel salotto di Rai 1, il conduttore partenopeo ha parlato a lungo del suo matrimonio e di come è riuscito a ricomporre la sua famiglia dopo la separazione improvvisa avvenuta a dicembre 2015. Tre anni dopo Belen e Stefano sono tornati insieme perché, come spiegato da De Martino, i due non si sono mai lasciati davvero.

Le dolci parole di Stefano De Martino per Belen Rodriguez

“Come ci siamo ritrovati? In realtà non ci siamo mai lasciati. C’è sempre stato quel cordone ombelicale che c’è dal primo incontro. Siamo stati fortunati a non perderci, non tutte le storie d’amore finiscono bene. Inoltre, certe cose le apprezzi solo quando le perdi“, ha confidato Stefano De Martino a Domenica In. Il presentatore ha poi ammesso che c’è l’intenzione di allargare la famiglia (“Vorrei almeno tre figli”) e che vorrebbe lavorare di nuovo con Belen Rodriguez dopo i recenti impegni a La notte della Taranta e Festival di Castrocaro su Rai 2.

Stefano De Martino si commuove per il figlio Santiago

Nel corso dell’intervista a Domenica In Stefano De Martino si è commosso nel rivedere alcune immagini del figlio Santiago, che oggi ha 6 anni. “Mio figlio mi ha insegnato tante cose. È la mia priorità, sta crescendo così in fretta. Tutti dicono che è la mia fotocopia ma in realtà è molto simile anche a sua madre. Ha lo stesso carattere di Belen, è molto testardo”, ha puntualizzato il 30enne.