Stefano De Martino e Andrea Delogu: più uniti che mai dopo un infortunio

Cresce l’intesa tra Stefano De Martino e Andrea Delogu. Da mesi non si fa che parlare di questo rapporto speciale tra i due conduttori, che si sono conosciuti dietro le quinte Rai. Ora la recente disavventura che ha colpito la speaker radiofonica sembra aver unito ancora di più Andrea e Stefano. La Delogu ha raccontato su Instagram, dove è seguita da ben 400 mila follower, di aver avuto dei problemi alla gamba e decisivo è stato l’intervento dell’ex ballerino di Amici.

“Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”, ha scritto Andrea Delogu in una delle Instagram Stories pubblicate, lasciando supporre che sia rimasta vittima di un infortunio e che De Martino si sia piacevolmente prestato a riaccompagnarla a casa. L’ex marito di Belen Rodriguez, sempre via Instagram, ha risposto condividendo le immagini sul suo account.

Solo una grande amicizia o un flirt in corso? Stefano De Martino e Andrea Delogu non hanno mai confermato ma neppure smentito i gossip sul loro conto. Nel frattempo negli ultimi giorni il presentatore di Made in Sud ha ricevuto un prezioso dipinto da Ema Stokholma, speaker radiofonica e pittrice nonché una delle migliori amiche di Andrea. Tutta una coincidenza?

Il quadro di Ema Stokholma per De Martino raffigura Santiago, il figlio di Belen e Stefano, mentre dorme insieme al loro cane. Un dipinto molto bello, che ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici su Instagram.

Il passato di Stefano De Martino e Andrea Delogu

Sia Stefano De Martino sia Andrea Delogu hanno una separazione complicata alle spalle. Lui con Belen Rodriguez, con il quale è convolato a nozze nel 2013. I due si sono separati tre anni dopo per poi riprovarci nell’estate 2019. Il ritorno di fiamma non ha però funzionato e la coppia è scoppiata definitivamente nel 2020.

Il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari – attore noto per il ruolo del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale – è durato dal 2016 al 2020. In realtà i diretti interessati non hanno mai ufficializzato la fine del loro rapporto ma non hanno neppure mai negato i pettegolezzi a riguardo.

Andrea Delogu, 39 anni e dunque più grande di Stefano De Martino di sette anni, non è ancora diventata mamma.