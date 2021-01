Andrea Delogu e Francesco Montanari: colpo di scena, matrimonio finito

La rottura apapre evidente: sui social i due si mostrano in una casa diversa da quella in cui abitavano insieme

Un fulmine a ciel sereno per la coppia formata da Andrea Delogu e Francesco Montanari. I due, secondo un’indiscrezione pubblicata dal sito Giornalettismo, avrebbero messo fine alla loro storia d’amore. Il loro matrimonio durava dal 2016 ma pare che la crisi abbia iniziato a farsi sentire a fine lockdown.

Un allontanamento confermato, afferma il sito, dal fatto che la conduttrice Rai si sia mostrata abbastanza malinconica nelle sue recenti storie di Instagram. In più pare che si sia trasferita in un’abitazione diversa da quella coniugale in cui viveva insieme al marito e al loro cane. Da parte della coppia finora nessuna conferma, né smentita.

È plausibile pensare che i due, già molto riservati, vogliano mantenere la notizia privata, almeno per il momento. Chissà che la rottura si possa ricucire e i due possano tornare a essere una coppia a tutti gli effetti. Andrea Delogu è una capace e molto apprezzata conduttrice radiofonica e televisiva. Su Radio 2, tutti i giorni, conduce insieme a Silvia Boschero, il programma La versione delle due.

Di recente era stata ospite del game show del sabato sera di Carlo Conti, Affari Tuoi (Viva gli sposi!), ma Andrea non aveva fatto sospettare nulla del suo malessere nemmeno in quell’occasione. Francesco Montanari, attore stimato, interprete dell’indimenticabile “Libanese” della serie tv Romanzo Criminale, è poco avvezzo a raccontare la sua vita privata sui social.

Ultimamente lo avevamo visto in tv durante lo spettacolo di Capodanno di Roberto Bolle, Danza con me. In quell’occasione Montanari, insieme ai colleghi Miriam Leone e Stefano Fresi, avevano avuto il compito di accompagnare il pubblico lungo tutta la serata presentando Bolle e i suoi ospiti.

Le loro dichiarazioni pubbliche

La conduttrice romagnola in varie occasioni aveva raccontato la sua storia d’amore e aveva ribadito più volte il suo amore. Oltre al grande sentimento, Andrea ha sempre fatto presente la sua forte gelosia nei confronti del marito. Che sia proprio questo uno dei motivi che li ha portati ad allontanarsi?

Questa estate, la Delogu su Instagram aveva pubblicato una foto datata dei due e aveva raccontato un aneddoto divertente. “Nei ricordi del telefono oggi mi appare questa foto di 7 anni fa. Non stavamo ancora insieme ma forse un po’ ci stavamo innamorando. Vabbè cazzate, ero cotta fracica di te ma volevo fare la superiore tenendo duro e ha funzionato. Io ti Panino al formaggio!”

Lo stesso Montanari, in occasione di un’intervista durante la trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo aveva raccontato il loro primo incontro e quanto tra i due fosse subito scoccata la scintilla dell’amore. “L’ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca. Io scoordinatissimo, impacciato, ma pur di stare con lei…“.

Vedremo nei prossimi giorni se la coppia deciderà di ufficializzare la rottura o se, invece, si è trattato solo di un momento di crisi passeggera.