De Martino e Andrea Delogu, ‘single’ che si stuzzicano: galeotta fu la Rai

Stefano De Martino e Andrea Delogu sono entrambi reduci da due matrimoni andati in frantumi (il campano ha troncato come è noto da Belen mesi fa, ‘Larossa’ di Instagram con l’attore Francesco Montanari – la notizia non è stata confermata dai diretti interessati ma nemmeno smentita). Insomma, entrambi sono tornati a fare la vita da ‘single’. E a quanto pare a entrambi piace non poco stuzzicarsi. Come fa notare Giornalettismo, su Instagram, battutine, anche pepatelle, non mancano tra i due.

La più intraprendente è Andrea che sotto ai post di Stefano giunge sempre puntale con dei commenti assai frizzantini:

Lo scambio di gentilezze spassose va avanti da un po’…

La Delogu non solo si limita a piombare sotto i post di Stefano, ma ‘sconfina’ anche sotto ad altri profili:

Già qualche settimana fa qualcuno aveva notato la vena molto confidenziale tra i due e si era spinto a ipotizzare che ci fosse del tenero. Un tenero, come dire, piccantino. “Prevengo! SIAMO AMICIIII non ci sto provando ok? A-M-I-C-I”, si affrettava a scrivere Larossa. Certo è che a oggi Andrea continua a divertirsi nello stuzzicare De Martino e il gossip corre veloce. Ora amici, ma domani chissà…

Andrea Delogu e Stefano De Martino: l’incontro a Radio Rai

Galeotta fu la Rai: Stefano e Andrea si sono conosciuti a The Voice of Radio2, la versione radiofonica del programma tv omonimo che hanno condotto in tandem a partire dall’aprile 2019. Altri tempi, altra situazione sentimentale sia per l’ex danzatore campano sia per la conduttrice. All’epoca i loro cuori battevano rispettivamente per Belen e per Montanari. Quei battiti, con il tempo, si sono esauriti, fermati, arrestati. Non è detto però che non possano riprendere a pulsare prima o poi.

Per ora non c’è nulla in corso, da quel che si sa. Solo amici, appunto, come sottolinea Delogu. Risate, battute e un po’ di leggerezza. Ma se le vie dell’amore sono infinite è bene non precludere nulla. Perché oggi va così, domani è un altro giorno e chi lo sa cosa succederà. Vale per Stefano, vale per Andrea, vale per tutti…