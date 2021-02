De Martino si confessa: ecco dove cercare le cause dell’addio con Belen

Tra gli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Nunzia De Girolamo, anche Stefano De Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha contribuito al debutto del talk, in onda stanotte. Un’intervista confidenziale dove non ha fatto nessun tipo di riferimento alla rottura con Belen Rodriguez, incinta del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. Belen e Stefano si sono allontanati definitivamente nel 2020, dopo aver riprovato per la seconda volta a ricucire i pezzi della loro storia d’amore, dopo la prima rottura nel 2015. Un idillio durato davvero poco, probabilmente perché entrambi hanno scoperto di essere incompatibili. Alla base della rottura forse degli aspetti caratteriali di Belen, non andati giù all’ex conduttore di Made in Sud?

A far sorgere qualche dubbio, le dichiarazioni rilasciate da De Martino sulla sua donna ideale. Per lui, dovrebbe essere tradizionale perché, secondo il modello, ciò che lega una coppia è la condivisione degli ideali. De Martino considera la passione una componente del rapporto che è molto volubile: “La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale”.

L’ex ballerino di Amici ha parlato anche di sua nonna, scomparsa di recente. L’ha descritta come una donna molto forte, un vero e proprio punto di riferimento per lui rispetto al mondo femminile: “Classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto a uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola”.

De Martino ha, poi, ammesso che, al giorno d’oggi, quando si parla di devozione nei confronti dell’uomo, si finisce per diventare un po’ sessisti. Per l’ex marito di Belen, invece, prendersi cura del partner consente di raggiungere un equilibrio amorevole: “Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente”.

Nel frattempo Belen si gode il suo momento di serenità insieme ad Antonino Spinalbese. La showgirl argentina è al quinto mese di gravidanza e il neo papà non sta più nella pelle. A testimonianza di ciò, anche un post Instagram pubblicato da Antonino, con tanto di foto con l’ombra sua e di Belen.

Una sintonia davvero unica tra Spinalbese che, in un’intervista a Chi, aveva descritto Belen come il disegno della sua vita che gli è riuscito meglio. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che, dopo aver trascorso qualche giorno ad Ibiza, non si sono più mollati.