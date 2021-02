Stefano De Martino, grave lutto: morta l’amata nonna (incidente domestico)

Grave lutto per Stefano De Martino, che in queste ore piange la scomparsa di nonna Elisa, morta a 85 anni. A riportare la triste notizia è Napoli Today che fa sapere che la causa del decesso è dovuta a una caduta domestica di cui è rimasta vittima l’anziana. A nulla è valso l’intervento del 118 a cui non è rimasto altro da fare che constatare la scomparsa.

Nonna Elisa è stata una delle figure familiari più vicine a Stefano. La donna aveva un legame molto stretto con il nipote tanto che lui in più occasioni l’aveva fatta conoscere anche ai suoi fan social. Addirittura Elisa compare anche nel recente documentario televisivo in cui l’ex marito di Belen ha raccontato la sua vita (il prodotto audiovisivo è stato trasmesso da Real Time).

Sempre Napoli Today rende noto che i funerali della donna saranno celebrati lungo la giornata di domani 6 febbraio 2021, nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata.

Stefano per ora ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla perdita della nonna. Visto il profondo rapporto che lo univa a Elisa non è escluso che nelle prossime ore possa dedicare un pensiero pubblico alla parente.

Oltre alle apparizioni sui social, Stefano ha menzionato la nonna anche durante un’ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Al giornalista in forza alla Rai spiegava che da quando aveva cominciato a fare televisione e ad aver acquisito notorietà, nonna Elisa continuava a domandargli quando sarebbe stata ospite da Fazio. Insomma, per l’anziana, il fatto che il nipote sbarcasse nel talk del savonese, era ritenuto un segno di consacrazione.

Così Stefano, quando fu davvero accolto da Fazio a Che Tempo Che Fa, raccontò lo spassoso aneddoto relativo alla nonna amata: “Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ E io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua”.

Stefano De Martino, un anno non semplice

Per il conduttore gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici. In estate ha dovuto affrontare il naufragio sentimentale con Belen Rodriguez, ora la tegola della morte della donna. Bene invece il fronte professionale: il suo cammino in Rai prosegue al timone di Stasera tutto è possibile.