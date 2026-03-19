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Gossip

Stefano De Martino a Sanremo: commento epico e con parolaccia di Emma Marrone (video)

A Emma Marrone viene chiesto un commento sulla nomina di Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027, la risposta è epica

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Mirko Vitali19 Marzo 20263 minuti di lettura
Emma Marrone in radio e Stefano De Martino in tv

Emma Marrone ha fatto tappa nella trasmissione di Radio Deejay “Say Waaad?”, chiacchierando con Michele WAD Caporosso. Lo speaker, tra le figure più influenti nel settore “urban” italiano, a un certo punto si è discostato dal tema strettamente musicale e ha fatto una domanda alla cantante su Stefano De Martino. Come è noto, l’artista salentina e l’ex danzatore campano hanno vissuto una love story da giovani, quando entrambi erano allievi di Amici di Maria De Filippi. E come è arcinoto, di recente, il conduttore di Affari Tuoi è stato designato per guidare il Festival di Sanremo 2027. E a Emma è stato chiesto un commento proprio su tale questione. La risposta è stata epica.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo? Emma Marrone: “E io che ca*** ne so?”

“Mi chiedono di domandarti qualcosa su Stefano De Martino che farà Sanremo 2027”, ha detto a un certo punto dell’intervista Caporosso. Emma ha risposto di getto, con un tono molto colloquiale, per usare un eufemismo. “E io che caz*o ne so?”, ha scandito. In effetti il Festival è talmente lontano che non c’è un granché da dire rispetto a quel che già si sa, ossia che De Martino avrà un intero anno per progettare la kermesse e plasmarla a ‘sua immagine e somiglianza’.

I rapporti oggi tra Stefano De Martino ed Emma Marrone

Gli amanti del gossip ricorderanno bene che, ad Amici, De Martino e Marrone si innamorarono e vissero una rapida love story. La relazione naufragò quando lui si invaghì di una certa Belen Rodriguez, poi sposata e con la quale ha avuto il figlio Santiago. La cantante, all’epoca, ovviamente ci rimase molto male. Ma è acqua passata: oggi Stefano ed Emma hanno un bel legame di amicizia e, da quanto risulta, si vedono anche privatamente quando ne hanno l’occasione.

Però, nessun ritorno di fiamma passionale, solo amici. L’artista pugliese è anche in buoni rapporti con Belen. In diverse circostanze ha difeso la modella argentina e le ha mostrato stima. Insomma, la vicenda dello ‘scippo’ del fidanzato è ormai definitivamente archiviata, un capitolo totalmente morto e sepolto. Anche perché, come più volte rimarcato sia da Stefano sia da Emma, quando scoppiò la vicenda sentimentale, erano entrambi dei ragazzini poco maturi.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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