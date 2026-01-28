Emma Marrone sincera: “Tornare oggi insieme a Stefano De Martino?” La risposta lapidaria

Emma Marrone a ruota libera. La cantante salentina, ospite da Victoria Cabello al podcast Fuori di Cabello, ha fatto chiarezza sui suoi rapporti attuali con Stefano De Martino, tornando anche a parlare della storia d’amore giovanile vissuta con il 36enne napoletano. Per quest’ultimo ha avuto parole al miele, sebbene abbia sottolineato che oggi mai si legherebbe all’ex fidanzato. Insomma, l’artista ha usato un po’ di bastone e un po’ di carota.

Emma Marrone sulla storia con Stefano De Martino: “Finita per persone terze”

In primis, Emma ha spiegato che la love story che l’ha vista protagonista con De Martino la cataloga ormai come “fidanzamento del liceo”. D’altra parte i due, quando si conobbero ad Amici di Maria De Filippi, erano ventenni. La relazione fu interrotta da una terza persona, una certa Belen Rodriguez. La modella argentina si innamorò di Stefano, venendo ricambiata. Marrone scoprì tutto e all’epoca non la prese affatto bene. Più che comprensibile. Ma ormai quella vicenda è archiviata, acqua passata. Non fa più male.

“Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto addicted alla roba del gossip”, ha raccontato la cantante a Victoria Cabello. Ha poi descritto quella love story come una “bellissima relazione”. Poi le esternazioni al miele: “Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni”. Naturalmente il riferimento alle persone di mezzo e alle corna è alla già citata Belen Rodriguez. Tra l’altro la musicista, nel corso degli anni, si è lasciata definitivamente alle spalle anche le ruggini con la showgirl sudamericana, prendendo in diverse occasioni le sue difese.

Sempre parlando del rapporto avuto con De Martino e del gossip che avevano costantemente alle calcagna, ha sostenuto che “questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno 5 o 6 anni”. In particolare, ha raccontato che le sarebbe piaciuto di più che si parlasse di lei per la vittoria ad Amici e per il talento dimostrato nel talent show, e non delle sue questioni sentimentali legate alla cronaca rosa.

I rapporti oggi con il conduttore Rai: dall’amore all’amicizia

“Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni”, ha aggiunto Emma che ha poi rivelato in quali rapporti è oggi con De Martino: “Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, non c’è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, e ci vogliamo bene”. Quando Cabello le ha domandato se ipoteticamente sarebbe possibile un ritorno di fiamma, la cantante ha replicato in modo categorico, escludendo nettamente tale eventualità: “Non ci tornerei insieme, assolutamente no”. Solo amici!