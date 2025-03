Stefano De Martino a Emma si frequentano, scoop di Oggi: lui dolcissimo

Stefano De Martino e Emma Marrone sono tornati a frequentarsi: a sostenerlo è il magazine Oggi. La voce, se confermata, avrebbe del clamoroso. Il settimanale, nel dare lo scoop, ha raccontato alcuni retroscena avvenuti nel corso della registrazione dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile (la puntata sarà messa in onda su Rai Due il prossimo 8 aprile). Per l’atto conclusivo della stagione della trasmissione, il conduttore campano ha invitato l’ex fidanzata e pare che con lei abbia avuto uno tenero e dolce scambio di ‘cortesie’. Non solo: con la cantante salentina si sarebbe anche recato poi in una nota pizzeria del capoluogo campano.

Il settimanale Oggi “ha la conferma che i due sono tornati a frequentarsi”. Così il magazine diretto da Andrea Biavardi “Ritorno di fiamma, dunque? C’è più di un indizio”, si legge sempre sul giornale. Spazio poi a ciò che sarebbe accaduto nel corso della registrazione di STEP, ossia la puntata che sarà trasmessa l’8 aprile. Secondo quanto appreso dal magazine, De Martino ha intonato il brano Annarè di Gigi D’Alessio, scandendo la seguente strofa: “Come ho potuto stare lontano da te, ma come si è permesso il tempo a vederci divisi”.

E dove si trovava Emma mentre il conduttore partenopeo ‘sviolinava’ tali versi romantici? Nientepopodimeno che sul pianoforte, di fronte a lui. Si sussurra che la salentina sia rimasta alquanto emozionata per la serenata ricevuta e che abbia avuto uno sguardo complice e disarmato. E non è finita qui perché si mormora pure che dopo la puntata di Stasera Tutto è Possibile, Marrone e De Martino sono andati a cena in compagnia di amici in una famosa pizzeria nel quartiere popolare della Sanità a Napoli, E in questo contesto la musicista avrebbe ricambiato la ‘carezza’ di Stefano, dedicandogli “Tu sì ‘na cosa grande”.

La mente di alcuni è immediatamente tornata a 15 anni fa, quando i due, giovanissimi e pieni di sogni in parte poi realizzati, si innamorarono ad Amici di Maria De Filippi. Un amore che durò poco perché Stefano perse poi la testa per una tale Belen Rodriguez. All’epoca, ovviamente, la Marrone non prese affatto bene la vicenda. Il tempo, però, ha fatto piazza pulita delle ruggini giovanili. E addirittura adesso il ritorno di fiamma pare non impossibile.