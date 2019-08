Stefano Bettarini: “Un figlio con Nicoletta? Mai dire mai”

Stefano Bettarini e il suo rapporto con Nicoletta. Ecco cosa ne pensa

Chi l’avrebbe mai detto! Quando uscì fuori che Stefano Bettarini si era fidanzato con una ragazza che ha molti anni in meno di lui nessuno avrebbe mai pensato che la coppia sarebbe durata così tanto. Per molti, infatti, Nicoletta è troppo giovane per Stefano ma invece, nonostante ciò, i due hanno saputo ben dimostrare che l’amore non ha età. Quest’anno Stefano e Nicoletta hanno festeggiato il loro secondo anniversario di fidanzamento scambiandosi sui social delle dediche super romantiche.

Stefano Bettarini: “Va tutto alla grande, ma nessuno può prevedere il futuro”

Intervistato da Nuovo Tv l’ex calciatore si è espresso sulla sua storia d’amore con Nicoletta Larini. Ecco che cosa ha dichiarato: “Insieme stiamo benissimo, lei dà un valore aggiunto alla mia vita. Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare”.

Bettarini: “Un figlio con Nicoletta? Per ora no, ma mai dire mai”

Sempre durante l’intervista per il settimanale Nuovo Tv, Stefano Bettarini ha rivelato che cosa ha in progetto con la sua compagna. Che abbiano in mente di mettere in campo il primo figlio? Per ora sembra di no: “Io ho già due figli grandi (con l’ex moglie Simona Ventura ndr) e non mi ci vedo a ricominciare da capo. Anche quando io e Nicoletta ne parliamo, finiamo sempre col dirci che così stiamo benissimo: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai”.

Tra progetti lavorativi e vacanze, parla l’ex calciatore

Dopo la clamorosa esperienza a Temptations Island Vip nel 2018 e all’edizione 2019 de l’Isola dei famosi, Stefano Bettarini e la sua compagna si sono visti poco in televisione. L’ex calciatore tornerà in televisione a Settembre? Per ora non sembra voler svelare più di tanto: “Per ora non anticipo nulla. Nel periodo estivo mi dedico a me stesso e ai miei affetti. Per quanto riguarda il lavoro si vedrà a Settembre!”.