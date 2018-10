Stefano Bettarini: perché non sposerà Nicoletta dopo Temptation Island Vip

Stefano Bettarini dice no a matrimonio e figli con Nicoletta: c’entra la precedente relazione con Simona Ventura

Il percorso fatto insieme a Temptation Island Vip è sicuramente riuscito a riavvicinare molto la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Il loro legame, come i diretti interessati hanno più volte dichiarato, è oggi più forte e più solido di prima, tanto che, vedendoli insieme, molti si sono chiesti se i due abbiano intenzione di convolare presto a nozze dopo quest’esperienza esperienza televisiva. A non avere dubbi a tal proposito, però, è in primis Stefano Bettarini. L’ex calciatore, difatti, al settimanale Chi ha dichiarato di non voler mettere su famiglia con Nicoletta, né ora né in futuro. Il motivo? Dopo aver sposato Simona Ventura e aver avuto due figli da lei Bettarini non sente più la necessità e la voglia di un secondo matrimonio.

Stefano Bettarini, dopo Temptation Island Vip le nozze con Nicoletta Larini? L’ex calciatore non cambia idea

Le seconde nozze con Nicoletta Larini, ad oggi, non fanno parte dei piani di Stefano Bettarini. “Su questo punto non faccio un passo indietro” ha infatti specificato l’ex di Simona Ventura durante l’intervista “Per rispetto alla mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa. Non ci sposeremo e non faremo un altro figlio”. Parole forti e decise quelle di Stefano alle quali, interpellata sull’argomento, Nicoletta Larini ha replicato dicendo: “Io accetto la sua decisione. Accetto la privazione di una famiglia. Mi spiace, sono innamorata e sono pronta a prendermi le critiche addosso. Oggi rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo”.

Temptation Island Vip, esperienza forte per Nicoletta Larini: persi sei chili durante le registrazioni

Temptation Island Vip ha decisamente provato Nicoletta Larini psicologicamente ma anche fisicamente. La ragazza, infatti, a Verissimo ha dichiarato di aver perso sei chili durante le registrazioni del programma. “Non mangiavo più perché mi mancava” ha raccontato Nicoletta dalla Toffanin “Ho perso sei chili”.