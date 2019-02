Isola dei famosi, Stefano Bettarini e la dedica di Nicoletta Larini sui social: la mancanza si fa sentire

Dopo l’esperienza di coppia a Temptation Island Vip Stefano Bettarini ha deciso di partire solo per l’Isola dei famosi. Il reality, che lo ha portato in Honduras, lo terrà lontano dalla fidanzata Nicoletta per diverse settimane (almeno fino a quanto sarà in gioco). Quest’ultima, sia in TV che sui suoi social, ha più volte ribadito di sentire molto la mancanza del suo amore. Ieri sera, per esempio, presa dalla malinconia e rimasta sola in casa a Viareggio, la Larini è di nuovo tornata a parlare di Bettarini su Instagram. Accanto a lei, sul divano, il costume che il naufrago ha indossato durante le riprese di Temptation Island Vip.

Nicoletta Larini pensa a Stefano Bettarini, mentre lui è a l’Isola dei famosi lei malinconica confessa: “Mi manca da morire”

Nicoletta Larini, dopo aver mostrato il costume di Stefano Bettarini, non poteva non parlare del suo fidanzato e dell’esperienza di quest’ultimo a l’Isola dei famosi. Malinconica, allora, rivolgendosi ai suoi follower la ragazza, dopo aver tirato un sospiro che trasudava nostalgia, ha dichiarato: “Mi manca da morire”. Questa lontananza finirà col rafforzare il loro rapporto? E chissà, magari, spingerli a convolare a nozze? Lui, dal canto suo, dopo Temptation Island Vip aveva affermato di non aver intenzione di affrontare un altro matrimonio dopo quello fallito con Simona Ventura. Forse cambierà idea?

Stefano Bettarini dice no alle nozze con Nicoletta Larini: il motivo della sua scelta

Le seconde nozze con Nicoletta? “Su questo punto non faccio un passo indietro” aveva detto lui durante un’intervista rilasciata a Chi Magazine “Per rispetto alla mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa. Non ci sposeremo”. La reazione di lei alle parole di Stefano? “Io accetto la sua decisione. Accetto la privazione di una famiglia. Mi spiace, sono innamorata e sono pronta a prendermi le critiche addosso. Oggi rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo” aveva risposto.