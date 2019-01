Stefano e Benedetta, bacio dopo il Grande Fratello? Lui: “Non è un bel periodo”

Stefano Sala e Benedetta Mazza news: cosa è successo dopo il Grande Fratello Vip

Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip? Archiviata la storia con la modella Dasha, l’ex gieffino è volato tra le braccia della bionda soubrette? A quanto pare no. In una recente intervista per Nuovo Tv Stefano ha ribadito di provare solo affetto nei confronti di Benedetta. “Non ci siamo mai baciati dopo il Grande Fratello”, ha assicurato Sala. Che ha pure ammesso le difficoltà che sta vivendo in questi mesi. “Non è un bel periodo per via del mio stato confusionale. Sono convinto che, prima di cominciare una relazione, io debba stare bene con me stesso”, ha detto il 28enne.

Perché Stefano Sala ha lasciato la fidanzata Dasha

Come rivelato a Pomeriggio 5, Stefano Sala ha lasciato Dasha perché dopo il Grande Fratello Vip la sua vita è cambiata. I due hanno provato a ricucire il loro rapporto ma non ci sono riusciti. “Io sto vivendo un trambusto di sentimenti e di conseguenza è meglio prendere strade diverse. Mi sono reso conto che non provavo più le stesse cose di prima. Mi dispiace molto. Anche io sono triste per la fine di questa relazione”, ha aggiunto l’ex di Dayane Mello.

Stefano e Benedetta: nessuna storia d’amore

“Io e Benedetta siamo amici, ci divertiamo molto e usciamo spesso insieme, dato che facciamo parte della stessa compagnia. In questo momento voglio stare da solo e dedicarmi a mia figlia Sofia e al lavoro”, ha chiarito Stefano Sala.