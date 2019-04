Stefano e Belen confermano il gossip? Sempre più vicini. Le ultime news

Stefano e Belen, il gossip non si arresta. La coppia appare sempre più vicina. I nuovi indizi e le ultime news

Sembra che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati ad essere una coppia. Di indizi per affermare il ritorno di fiamma ce ne sono tanti. Dai baci appassionati in discoteca, alle ultime foto pubblicate dal settimanale Chi. Manca però la conferma ufficiale da parte dei diretti interessanti, che però potrebbe apparire dalle ultime news che li riguardano. Belen, conduttrice di Colorado al fianco di Paolo Ruffini, è andata in onda nella prima serate di ieri sera su Italia 1, ed aveva un telespettatore speciale. Parliamo proprio dell’ex(?) marito Stefano. Nelle ultime storie Instagram del ballerino, ora diventato anche lui conduttore, si vedono delle immagini riprese direttamente dalla tv. Protagonista di queste stories? Ma la sua Belen! De Martino si diverte mentre guarda sul piccolo schermo la sua amata e la applaude divertito da quello che avviene sul palco degli studi Mediaset. Prima d’ora, Stefano non si era mai complimentato con la Rodriguez per il suo ritorno a Colorado, mentre lei lo aveva incoraggiato al suo esordio a Made in Sud. Le news e gli indizi sull’amore ritrovato sembrano sempre più insistenti.

Stefano e Belen, Colorado e Made in Sud: la coppia insieme durante le prove

Sembra davvero uno strano scherzo del destino. Mentre impazza sempre più il gossip sul loro ritorno di fiamma, sia Stefano che Belen sono al timone di un programma comico. Il ballerino sulla Rai con Made in Sud e la bella argentina sulla Mediaset con Colorado. Entrambi se ne fregano delle “guerre” delle reti e sono stati presenti alle rispettive prove. Belen si è recata negli studi Rai insieme al piccolo Santiago, nell’ormai famosa domenica trascorsa insieme a Napoli; mentre Stefano l’ha supportata durante le prove di Colorado, come attestano le ultime parole di Scintilla, rilasciate al settimanale Nuovo Tv.

Stefano e Belen: tutti i gossip del momento

Sono una delle coppie tra le più amate della tv. Il loro amore ha fatto sognare molti e la notizia della loro separazione aveva lasciato tutti a bocca aperta. Ora sembra siano tornati insieme. Baci, coccole e tenerezze stanno riempiendo siti e giornali di gossip. Anche Giovanni Ciacci, volto di Detto Fatto, ha detto la sua sull’argomento con tanto di risate ed ilarità di tutto lo studio e della conduttrice, Bianca Guacerro.