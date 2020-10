Stefania Orlando disperata vuole abbandonare il GF Vip: drammatico sfogo

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip appare davvero devastata. La conduttrice non riesce a trattenersi e si lascia andare a un duro sfogo. Un momento davvero difficile per la concorrente, che scoppia a piangere. Dopo di che, annuncia di avere intenzione di lasciare il reality! A cercare di calmare la situazione ci pensano Tommaso Zorzi e Myriam Catania. In particolare, l’influencer le fa un discorso facendole presente l’importanza che ha la sua presenza all’interno della Casa. In effetti, la Orlando è una delle gieffine più apprezzate di questa quinta edizione del programma. Il pubblico non riuscirebbe di certo ad accettare la sua auto-eliminazione. Una vera e propria crisi quella che sta affrontando Stefania nella Casa più spiata d’Italia. Ma qual è il motivo per cui si è lasciata andare a questo duro e inaspettato sfogo? La Orlando ha confessato ai suoi compagni d’avventura di sentirsi completamente inutile all’interno del gioco. A questo punto, Stefania ha ammesso di avere il bisogno di tornare a casa sua.

Stefania Orlando annuncia la sua intenzione di lasciare il Grande Fratello Vip: drammatico sfogo

La Orlando manifesta la sua intenzione di abbandonare la Casa, durante uno sfogo davvero inaspettato. “Non servo a niente qui dentro”, dichiara la conduttrice profondamente rammaricata. Stefania spiega ai coinquilini di sentirsi “totalmente inutile”, tanto che chiede a loro perché dovrebbe continuare questa esperienza. Ovviamente Tommaso e Myriam decidono subito di consolarla. Con l’influncer è nato un rapporto bellissimo all’interno del reality. Per tale motivo, Zorzi non può di certo tirarsi indietro. Il concorrente cerca di convincere l’amica a non abbandonare il reality, facendole presente che questa mattina potrebbe essersi svegliata male. Tommaso, inoltre, le spiega che farebbe un torto a tutti loro e a se stessa lasciando così la Casa.

Stefania Orlando vuole lasciare il GF Vip: Tommaso Zorzi cerca di rassicurarla

Zorzi cerca di rassicurare Stefania Orlando oggi. L’influencer le fa notare che è una persona simpaticissima e che proprio ieri l’ha fatto ridere molto. Le sue parole sembrano non bastare, in quanto la conduttrice ribadisce il suo pensiero: si sente inutile. Stefania continua a piangere, restando convinta del suo pensiero. Non resta ora che attendere per scoprire quale decisione prenderà! Solo una settimana fa, la Orlando si è lasciata andare a un triste sfogo riguardante il fatto che non è madre.