GF Vip, Stefania Orlando in lacrime: il figlio che non ha mai avuto

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip si lascia andare a un triste sfogo, durante il quale non è riesce a trattenere le lacrime. Il tutto accade quando si trova in giardino a parlare insieme ad alcune sue compagne d’avventura di figli. La conduttrice non è mai diventata mamma e ora questo sembra essere per lei un peso. Avrebbe, in realtà, voluto allargare la sua famiglia e forse questo sarebbe potuto accadere se lei avesse avuto dieci anni in meno o se avesse incontrato prima suo marito Simone Gianlorenzi. Stanno insieme da ben 12 anni e si sono sposati nel mese di luglio del 2019. Sebbene siano legati da tantissimo tempo, per loro non è mai arrivato un figlio. Lei stessa lo scorso anno aveva dichiarato di essere pronta a diventare mamma, in quanto avrebbe potuto restare incinta in modo naturale, tranquillamente. Affermava, inoltre, che lei e Simone non lo stavano cercando, ma neanche evitando. Dunque, sarebbero stati felici di accogliere un bambino nelle loro vite. Oggi, facendo il punto della situazione sulla sua vita, Stefania non riesce a trattenere le lacrime.

GF Vip, Stefania Orlando non trattiene le lacrime in Casa: il figlio che non ha mai avuto e il nipote che non ha dato ai suoceri

Nella Casa più spiata d’Italia, si sa, è impossibile che non escano fuori i propri sentimenti. In confessionale la Orlando si lascia andare e sfoga la sua tristezza per il mancato figlio. Come rivela anche alle sue compagne d’avventura, Stefania ammette di essere dispiaciuta per i suoi suoceri. In particolare, la conduttrice è certa del fatto che i genitori di Simone sarebbero stati felicissimi di diventare nonni. “Impazzirebbero per un nipote”, dichiara Stefania. Un triste momento per Stefania, la quale appare realmente rammaricata della cosa. Già in passato aveva dichiarato di essere pronta a diventare mamma, ma questo figlio non è ancora arrivato.

Stefania Orlando al GF Vip: lo sfogo sul figlio che non ha mai avuto

Stefania fa delle ipotesi: forse se avesse incontrato Simone prima o se lei avesse avuto dieci anni in meno o lui ne avesse avuto dieci in più, questo bambino sarebbe arrivato. Ovviamente questo non si può sapere, ma oggi in lacrime dichiara: “Penso sempre che c’è qualcosa che io ho tolto”. In giardino, le sue coinquiline cercano di rassicurarla, soprattutto Matilde Brandi.